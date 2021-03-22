На Кипр в апреле, в Грецию в мае. А летом везде? Фото: Shutterstock

ТУРЦИЯ: СКОРО И ПЦР ОТМЕНЯТ?

Короли ситуации сейчас - те страны, с которыми, во-первых, Россия возобновила авиасообщение, во-вторых, требования для въезда более-менее простые (нет карантина, не нужна обязательная вакцинация, можно прилететь именно на отдых, а не только с ВНЖ или на учебу).

К ним, конечно, относится Турция. «Турецкими авиалиниями» путешественники сейчас летают не только в Анталью, но и с пересадкой в Стамбуле в те страны, которые открыли границы для россиян - а вот прямых рейсов нет. В Черногорию, Хорватию, Тунис, Грузию, Мексику…

С 15 апреля, возможно, прилететь в Турцию можно будет даже без ПЦР-теста - а как раньше, только с загранпаспортом. Но не факт. С этого дня требование начнут поэтапно отменять для пассажиров из тех стран, где ситуация с коронавирусом улучшается, объяснил министр культуры и туризма Турции Мехмет Нури Эрсой.

МАЛЬДИВЫ: РЕЙСОВ МАЛОВАТО

Не хватает мест на рейсах. Притом что из Москвы каждый день летают огромные лайнеры «Аэрофлота» Boeing 777 на 500 пассажиров. Забиты под завязку. Есть еще стыковочные рейсы через Дубай, Катар и тот же Стамбул. Все равно спрос намного больше. Так что мальдивианцы очень надеются на полеты из регионов. Необходим ПЦР-тест и QR-код, для получения которого нужно заполнить электронную анкету за сутки до вылета.

Компетентно. Фото: Дмитрий ПОЛУХИН

КУБА: НОВЫЕ ПЛЯЖИ

Куба тоже ратует за увеличение количества рейсов. Сейчас на Остров свободы из Москвы прибывают четыре лайнера в неделю, и все - на пляжный курорт Кайо-Коко. Следующим шагом могут стать прямые перелеты в Варадеро или Ольгин.

ГРЕЦИЯ: СРАЗУ ПОСЛЕ МАЙСКИХ

Греция откроется для российских отпускников с 14 мая. Есть шанс, что и раньше. Об этом обмолвился министр туризма Эллады Харис Теохарис, и эти же планы подтвердили «КП» и другие источники. Кроме загранпаспорта и шенгенской визы (а их консульство уже выдает), нужен будет любой один из этих документов:

сертификат о вакцинации от COVID-19. Российская вакцина Sputnik V подходит. Но есть вопрос с переводом на английский, справка о наличии антител, ПЦР-тест с отрицательным результатом.

Сейчас Греция разрешает въезд всего 500 российских граждан в неделю, и все иностранцы обязаны соблюсти 7-дневный карантин. К 14 мая, а возможно, и раньше, и квоту на въезд, и карантин отменят. Рейсы из Москвы в Афины выполняют две авиакомпании, Aegean и «Аэрофлот», с этой недели начались рейсы в Салоники. Авиакомпании уже готовы летать на Крит, Родос, Корфу и другие курорты.

Только цифры. Фото: Дмитрий ПОЛУХИН

ИЗРАИЛЬ: И НА СВЯТУЮ ЗЕМЛЮ - ЛЕТОМ

Израиль откроет границы для российских гостей летом 2021 года, надеется директор департамента Министерства туризма Израиля в РФ и СНГ, советник посольства государства Израиль в РФ Владимир Шкляр. С оговоркой - при благоприятной эпидемиологической обстановке. В Израиле вакцинированы уже 63% взрослых жителей.

КИПР: С 1 АПРЕЛЯ, БЕЗ ШУТОК

Кипр откроется для путешественников из РФ с 1 апреля. Об этом сообщил министр туризма Кипра Саввас Пердиос в видеообращении к российскому турбизнесу:

- Туристы смогут прилететь к нам без необходимости карантина. Правда, останется требование сдавать ПЦР-тесты. Один перед вылетом, не позднее чем за 72 часа, второй - по прибытии в аэропорту. Он стоит около 30 евро, результат известен через 20 минут.

Кипр не входит в шенген. Кипрская виза оформляется онлайн, бесплатно и очень быстро, как правило, в течение суток. Консульство обещает начать выдачу виз, как только откроются границы.

Россия не возобновила авиасообщение с Кипром. Но все надеются, что скоро решение будет принято. Допуски на рейсы в Ларнаку и Пафос уже получили несколько российских авиакомпаний, в том числе «Аэрофлот». И не только из Москвы, а из полутора десятков регионов тоже.

Ни ногой. Фото: Дмитрий ПОЛУХИН

А ЧТО СКАЖЕТ ЕВРОСОЮЗ?

В Италии только что назначенный министр туризма Массимо Гаравалья пообещал, что туризм возобновится после Пасхи (она у католиков 4 апреля) и больше не прекратится. Увы, это не значит, что уже в начале апреля мы полетим в Рим, Милан, Венецию. Возобновление итальянского туризма начнется с путешествий внутри страны и с открытия для граждан ЕС, а уж потом и для всех остальных.

В Испании «день икс» - 19 мая, когда в Мадриде должна открыться туристическая выставка FITUR. Офлайн и с участием гостей со всего мира - 70 тысяч человек, для постковидной эпохи серьезная цифра. Это будет началом «возрождения туризма», уверена министр промышленности, торговли и туризма Испании Рейес Марото.

Но вот не будет ли Евросоюз против? В Германии, Австрии, Чехии, Франции о международном туризме пока и речи нет, даже внутри стран ограничения жесткие.