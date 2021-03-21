Биатлонист Латыпов завоевал «серебро» в последней гонке сезона

Александр Логинов финиширует на этапе Кубка мира в Швеции Фото: REUTERS

В воскресенье на этапе Кубка мира в Швеции состоялся масс-старт, где каждый решал свои проблемы. Норвежцы Йоханнес Бе и Легрейд спорили друг с другом за Хрустальный глобус. А наши ребята старались громко хлопнуть дверью в этом неудачном сезоне.

За несколько часов до старта выяснилось, что Александр Логинов почувствовал себя неважно и гонку пропускает. Зато прекрасно проявил себя Эдуард Латыпов, у которого в этот день был день рождения. Гонка, проходившая в очень ветренную погоду, развивалась драматично. Первые два рубежа именинник прошел чисто и вышел в лидеры. Но два дополнительных круга после третьей стрельбы отбросили 27- летнего россиянина немного назад.

Все решалось на четвертом огневом рубеже, где Эдуард вновь был точен, и наш стреляющий лыжник ушел со стадиона первым с отрывом в 6,5 сек от Симона Дестье. Но где-то за километр до финиша француз догнал Латыпова и стал победителем гонки. Вторым пришел Латыпов, а вслед за ним с поднятой рукой ленточку пересек и Йоханнес Бе, который на финише, похоже, уже не очень-то напрягался. Ему главное было опередить Легрейда, что он и сделал. Таким образом, Бе-младший выиграл уже свой третий Кубок мира подряд.

Ранее неплохо выступили и наши девушки - Ульяна Кайшева и Светлана Миронова заняли в масс-старте 5-е и 8-е места. Словом, российские биатлонисты скрасили концовку сезона, что вселяет в болельщиков оптимизм перед олимпийским сезоном.

Биатлон. Кубок мира. 10-й этап. Эстерсунд (Швеция)

Мужчины. Масс-старт. 15 км, четыре огневых рубежа. 1. Симон Дестье (Франция) – 35.43,7 (2 штрафных круга). 2. Эдуард Латыпов (Россия) – отставание 8,9 (2). 3. Йоханнес Бё (Норвегия) – + 17,5 (3)… 17. Матвей Елисеев – + 1.29,8 (3)… 21. Евгений Гараничев (оба – Россия) – + 1.41,7 (4).

Женщины. Масс-старт. 12,5 км, четыре огневых рубежа. 1. Ингрид Тандревольд (Норвегия) – 34.53,1 (5 штрафных кругов). 2. Динара Алимбекова (Белорукссия) – отставание 6,9 (6). 3. Франциска Пройсс (Германия) – + 11,1 (6)… 5. Ульяна Кайшева – + 20,1 (5)… 8. Светлана Мирнова (обе – Россия) – + 33,3 (5).

Мужчины. Общий зачёт. 1. Йоханнес Бё – 1052. 2. Стурла Лаграйд (оба – Норвегия) – 1039. 3. Кентен Фийон Майе (Франция) – 930… 17. Александр Логинов – 541. 18. Эдуард Латыпов – 491... 21. Матвей Елисеев – 459… 27. Евгений Гараничев – 260… 46. Саид Карим Халили – 111... 70. Кирилл Стрельцов – 25… 76. Антон Бабиков – 21… 93. Семён Сучилов – 5. 94. Петр Пащенко (все – Россия) – 4.

Женщины. Общий зачёт. 1. Тириль Экхофф – 1152. 2. Марта Олсбю Ройселанд (обе – Норвегия) – 963. 3. Франциска Пройсс (Германия) – 840… 19. Светлана Миронова – 440. 20. Ульяна Кайшева – 394... 35. Евгения Павлова – 208… 37. Ирина Казакевич – 204. 38. Лариса Куклина – 195… 66. Татьяна Акимова – 48… 75. Тамара Воронина – 28… 79. Анастасия Гореева (все – Россия) – 20.