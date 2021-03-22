Мороз, Прилучный, зло бушует в мире… И снова «Преступление» в эфире

Чем мрачней ландшафты, тем лучше следователям Чистякову и Москвиной думается (Павел Прилучный и Дарья Мороз). Фото: Канал «Россия 1»

Первый сезон детективного сериала «Преступление» с Дарьей Мороз и Павлом Прилучным вышел в 2017 году и был воспринят публикой неоднозначно. Во-первых, опытные киноманы смотрели оригинал - датско-шведско-норвежский сериал Forbrydelsen («Убийство»), стартовавший аж в 2007-м, выдержавший три сезона и ставший предтечей мирового триумфа скандинавского нуара.

Во-вторых, был еще американский ремейк. И когда вышел уже третий сериал на один и тот же сюжет, разумеется, искушенным зрителям он сразу не понравился - просто потому, что так устроено человеческое восприятие: оригинал кажется безусловным эталоном, а все последующие проекты - бледными копиями.

А в-третьих, телевизионная публика, оригинал не смотревшая, зато привыкшая к детективам совершенно другого порядка, несколько обалдела от самой атмосферы «Преступления». Его создатели старательно укореняли нуар на русской почве, но именно это и не понравилось части зрителей. Замедленный темп, меланхолическую интонацию, с которой актеры произносят реплики, мрачную картинку они сочли недостатком. «Почему все такое серое, темное, депрессивное?!» - недоумевали люди.

Но с тех пор прошло довольно много времени, и можно надеяться, что во втором сезоне была проведена работа над ошибками, а русский нуар обрел свое, достойное лицо - в то же время не упростившись до типичного российского теледетектива.

В новых сериях следователям Москвиной (Дарья Мороз) и Чистякову (Павел Прилучный) предстоит раскрыть новое громкое убийство. На сей раз не повезло молодому парню, тело которого извлекли сети рыболовного траулера. Параллельно пропадает дочь крупного бизнесмена с темным прошлым Виталия и его жены Светланы (эти роли исполняют введенные в сериал Виталий Кищенко и Мария Миронова). Москвина уверена, что два убийства связаны. Пока она выдвигает и проверяет версии, в городе разворачивается опасное противостояние криминальных авторитетов - Карпова и Ферналиева (Кирилл Полухин и Артем Ткаченко). Москвиной в одиночку не справиться - похоже, ей придется мириться с Чистяковым...

Присматриваясь к сериалу, помните, что нуар не предполагает бесконечного экшена. Это чрезвычайно рефлективный жанр, когда значительная часть действия, если можно так выразиться, развивается внутри героев. Как раз об этом говорит Дарья Мороз: «Это такая роль, которая заставляет работать нутром, какими-то сложными внутренними переходами. Она раскачивает изнутри».

Так же, как и первый, второй сезон снимали в Калининграде - пожалуй, самом подходящем городе России для стилистики «Преступления». «Там невозможно снять мыльную оперу, но возможно рассказать историю сложную, запутанную, со множеством неожиданных и затягивающих вглубь сюжетов», - предупреждает Павел Прилучный.

В общем, дайте «Преступлению» еще один шанс. А привычные «солнечные» детективы с бесконечными перестрелками наше телевидение еще обязательно покажет.

Россия 1.

«Преступление». Новый сезон.

С 22 марта. Понедельник - четверг, 21.20.