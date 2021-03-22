Дневник из "ковидятника": правдиво о коронавирусной инфекции и состоянии нашей медицины

Так болеть можно. Не так страшен ковид, если есть хорошо оснащенные больницы. Фото: Иван МАКЕЕВ

Проснулась я от того, что надо мной склонился человек в скафандре и наставил мне на лоб дуло пистолета.

Я завизжала и дернулась на койке, как червяк, едва не лягнув «космонавта», в затуманенном мозгу мелькнуло: «Пентагон признал контакты с инопланетянами», - а перед глазами встал «стиратель памяти» из фильма «Люди в черном» («Элвис не умер, он просто улетел домой»).

- Да что ж вы орете-то, - сказала медсестра.

Действительно, чего это я? Ах, да, вспомнила! Я же третий день лежу в красной зоне, в больнице, лечащей от коронавирусной инфекции! У меня двусторонняя пневмония, жар, мне дают одновременно три антибиотика, и завиральные идеи посещают меня регулярно…

В целом я горжусь своей реакцией: я почти убежала от инопланетянина!

Но как меня угораздило так вляпаться?

НЕ ДИССИДЕНТ

Здесь надо пояснить: я не ковид-диссидент от слова совсем. С прошлого марта и до начала прививок твердила, что переболеют все, независимо от мер предосторожности, и жизнь подтвердила мои слова: первыми о том, что подцепили ковид, отписались френды, запершиеся на даче и мывшие виноград санитайзером.

По ходу дела я убеждалась, что немало народу переносит COVID-19 играючи. «Переболели сами дома, никого не вызывали», - говорили многие знакомые, а в моей собственной семье дед 75 лет просто потерял обоняние без всяких других симптомов и позже получил антитела. И ни один из контактировавших с ним не заразился.

Короче, я перестала бояться этого пугала - коронавирусной инфекции, тем более что официальная статистика подтверждала: 80 процентов людей болеет легко, 20 - средне-тяжело и тяжело, и только состояние 5 процентов из ста требует госпитализации.

Мне, естественно, «повезло».

ОЖИДАНИЕ И РЕАЛЬНОСТЬ

- Поедете в больницу? - спросила врач на КТ, читая протокол моего исследования: «Эффект матового стекла, поражение 25 процентов» (потом их станет 40).

- Ды-а-а! - с восторгом ответила я.

Дело в том, что я прописана на границе с Москвой, но не в Москве, «Коммунарка» по-любому мне не светит, а значит, я сейчас напишу репортаж об ужасах замкадной медицины! Говорят, что у нас в Люберцах больные лежат в «чумных» бараках, то есть огромных ангарах, а врачи к ним даже не подходят, не успевают!

- Только никуда не уходите, - увещевала врач. - Вот вам запить таблетку, это я дома травки заварила, ничего-ничего, пейте прямо из бутылки. Полежите на кушетке в пустом кабинете…

Через четыре часа (скорая по пробкам едет медленно), стоя перед дверями районной больницы с надписью «Ваши предложения по улучшению работы в красной зоне просьба направлять по адресу…», я не знала, плакать или смеяться.

Я уже лежала здесь два года назад, и даже тогда все было чинно и благородно (чисто и отремонтировано), а уж теперь, после спешной весенней переделки под COVID, когда здесь заменили даже лифты…

Двухместные палаты (раньше были шестиместные), на блок из двух палат - туалет и душ.

К каждой койке подведен кислород.

В палате круглосуточно работает ультрафиолетовый облучатель.

У каждого больного - кнопка вызова медсестер, еду привозят прямо в палату, капельницы, уколы и градусники приходят ставить по семь раз в день, на первом этаже оборудовано собственное КТ…

Кто скажет, что я блатная и потому меня положили в VIP-заведение, того я укушу.

Со мной лежали женщины из деревень, в валенках и с немытыми волосами, алкоголички с фингалами и неимущие (видно по одежде) бабушки и дедушки.

Вообще толщина слоя интеллигенции остро ощущается в таких местах (еще скажу об этом), а пока более насущное.

ЧТО ПОЛОЖЕНО ЗА НАЛОГИ?

Итак, что положено обычному жителю Московской области бесплатно, то есть за налоги?

К температурному больному приходит по вызову врач из поликлиники, берет тест на коронавирус (у меня результат отрицательный) и бесплатно выдает «Гриппферон», препарат для повышения иммунитета.

Если ситуация серьезная (у меня жар не спадал неделю, появился кашель), врач пишет направление на бесплатную компьютерную томографию - КТ. Людям с поражением легких делают экспресс-тест на коронавирус (у меня был отрицательный) и кардиограмму.

К слову, КТ тоже новое, с иголочки: раньше в этом помещении находился районный травмпункт.

Осенью, в пик эпидемии, было много разговоров, что скорые забирают только пациентов с 50% и более поражения легких и стараются поскорее выставить. Меня положили только с 25 процентами и держали до упора, три недели.

В стационаре пациенту положено периодическое КТ, УЗИ, кардиограмма, раз в несколько дней - анализы, при поступлении - еще один тест на коронавирус, лечение препаратами и кислородом, горячее питание и чистая вода в бутылках.

О питании: завтрак - молочная каша, хлеб и кусочек сыра, чай; обед - вегетарианский суп, каша с рыбной котлетой и салат из тертой свеклы или моркови, хлеб, сок; ужин - картошка или макароны с кусочком мяса, хлеб, кефир, яблоко. Жить можно!

Разве что выздоравливающим, у которых просыпается зверский аппетит, санитарки таскают передачи от родственников.

Больных с отрицательным тестом на коронавирус (у меня - трижды отрицательный) кладут все равно в красную зону. Ну потому что, если в стране эпидемия вируса, вызывающего пневмонию, то человек с бактериальной пневмонией (у меня) явно поймал ее не сам по себе, вирус у него просто не нашли...

После стационара пациент обязан соблюдать самоизоляцию еще две недели, больничный на этот срок продлевается. Остальные члены семьи контактными не считаются.

Ульяна Скойбеда: - Вот так и дышим... Фото: Ульяна СКОЙБЕДА

ПНЕВМОНИЮ ЛЕЧАТ УРОЛОГИ

Меня кладут в урологию по наличию хронического заболевания (именно там я и загорала два года назад), и половина врачей знакомые: делают обход больных с воспалением легких и меряют сатурацию (уровень насыщения крови кислородом)… урологи! Молодцы, расширили квалификацию, в конце концов год назад ковид не умели лечить даже специалисты по легочным заболеваниям.

Еще в больнице есть кардиология и гинекология: здесь лежат беременные девочки с коронавирусом.

- Петрову на чистку! - слышу я, проходя мимо тамошнего сестринского поста, а на своем этаже встречаю парня с болтающимся на боку мешком для сбора мочи из почки, нефростомой.

- Да, делают операции потихоньку, - подтверждают сестры. - Если человеку нужна помощь помимо лечения пневмонии…

На следующий день я в этом убеждаюсь: ко мне кладут бабушку из Купавны с вывихнутой рукой на перевязи - доставала соседу лопату из сарая, расшиблась, отвезли в местный стационар - подцепила ковид, 60 процентов поражения легких. Ей вызывают травматолога, которого вообще-то в этом конкретном филиале больницы нет (завотделением договорился, что называется, «на личных связях»).

Смотреть, как травматолог в скафандре вправляет вывихнутую руку под «Письма издалека» на мобильном телефоне, на ключевых местах подпрыгивает и ухает:

- Письма изда-лека…Ух!

- Ах! - вторит ему бабушка.

ЦИТОКИНОВЫЙ ШТОРМ

Как только меня госпитализировали, мне позвонили оба родителя и порознь, но одинаково заинтересованно спросили:

- А тебя уже подключили на ИВЛ?

- Мама,- обижалась я, - я же не Борис Джонсон! Папа, из комы без последствий вышел только Навальный!

Я знала, что ковидники из реанимации чаще всего не возвращаются: аппарат искусственной вентиляции легких, к сожалению, билет в один конец.

Но на второй день в больнице внезапно оказалось, что я не могу сесть на кровати, на обходе выяснилось, что сатурация упала до 73 (норма - 95 и выше, при 60 наступает кома, 70 - показание к ИВЛ).

- Как вы себя чувствуете? Опишите, - требовали врачи на обходе.

- Ну… будто падаешь в обморок, но наполовину.

Врач, недоверчиво:

- А вы падали в обморок?

- А как же, треснулась головой…

Я в самом деле чувствую дурноту, как при скором отключении сознания: ничего не болит, но тошно так, что я начинаю понимать значение устаревших слов «смертная тоска».

Страха нет, я надеюсь встретить давно почившую прабабушку Хрестинью и пишу мужу, что передам привет его родным, - он не понимает.

Приходят медсестры и надевают на меня кислородную маску (в лицо тебе дует воздух, это не страшно, с ней можно даже спать), а в вену начинают колоть гормон дексаметазон:

- У вас цитокиновый шторм, иммунитет вместе с вирусом убивает ваш организм.

Вот он какой!

Чтобы снизить накал трагедии: гормон делают большим шприцем вместе с антибиотиком (чтобы два раза не рвать вену), и эффект от этой смеси… представьте, что в самом неприличном месте изнутри у вас прорастает ядовитая медуза и жалит вас стрекательными клетками, эффект секунд через десять.

Не вру! Не пьяная!

РУКИ-БАЗУКИ

Пошли нейропоследствия: просыпаюсь от того, что кисти моих рук раздулись и занимают расстояние от шеи до паха каждая. Руки-базуки. Ощущение стойкое, не исчезает, даже если пошевелить руками и даже если на них посмотреть! Прикольно: жду не дождусь синестезию, когда люди «видят» звук цветным и «слышат» цвет, а также ощущают от всех мясных продуктов запах мертвечины.

Зато физиология радует! Четыре раза в день нам приходят колоть гепарин в живот для предотвращения инсульта (возможное последствие ковида, при нем образуются тромбы), и, учитывая, что я валяюсь на больничной койке три недели, это даже не сорок уколов в живот...

Он, живот, представляет собой сплошной сиреневый синяк, но мне… не больно! Игла входит как в подушку, ведь, похоже, в жире вообще нет нервных окончаний!

Шах и мат вам, фитоняшки.

СПАСТИ РЯДОВОГО СКОЙБЕДУ

Сплю в палате, время двенадцать ночи, врывается врач:

- Кто Скойбеда?!

- Я…

- Вставайте! - и начинает стучать мне по почкам. - Что у вас болит?

А у меня ничего не болит! Кислородное СПА, как я окрестила свою маску, отменили пять дней назад, сатурация поднялась еще раньше, и я живу, как в санатории: ем, сплю и смотрю фильмы на телефоне.

- У вас пришли очень плохие анализы, высокий лейкоцитоз! У вас гнойное воспаление! Где-то…

Меня гонят на осмотр к дежурному гинекологу (двенадцать ночи), тот тоже не спит. Соседка по палате под впечатлением:

- Вот как они, оказывается, сражаются за наши жизни…

На следующий день у меня начинается системная грибковая инфекция, реакция на массу принятых «на грудь» антибиотиков, и я, полностью выздоровевшая от пневмонии, задерживаюсь в стационаре еще на неделю; половину этого времени несчастные врачи гоняют меня на исследования, предполагая, например, бактериальное воспаление сердца, эндокардит.

Медсестры утешают:

- Да такое сплошь и рядом: только хотели человека выписать, сатурацию-анализы наладили, а у него снова поднимается С-реактивный белок (показатель цитокинового шторма. - Ред.). И - по новой…

В коридоре меня приветствует женщина, которую неделю назад отправили домой: у нее снова поднялась температура, скорая привезла обратно…

Ковид коварен. На балахонах у медсестер написано: «Nopasaran» («Не пройдет!» - испанский. - Ред.)

ПУСТЫЕ КОЙКИ

В РФ выявили минимум заболевших коронавирусом с октября, и это заметно: в соседней палате пятый день пустая койка, медсестры щебечут:

- В Люберцах мы одни остались, два других стационара закрыли, - а еще через несколько дней делают большие глаза:

- Наложили полное отделение, но не по профилю! С камнями в почках!

По всему видно, эпидемия идет на убыль.

Я в первый раз прохожу по коридору, не опираясь о стены, и в холодном поту прижимаюсь лбом к дверям лифта: я могу ходить! Я МОГУ ХОДИТЬ!!! Эйфория.

Выписка: вот сейчас возьму на плечо рюкзак и на маршрутку… Медсестра:

- Э, у вас еще самоизоляция две недели: или родственники должны на машине за вами приехать, или у нас есть развозка, водитель довезет вас до подъезда. На улице если появитесь, штраф пять тысяч, везде камеры!

Развозка до подъезда?! Коммунизм в одной отдельной области наступил.

P. S. Конечно, мои приключения еще не закончены: например, в день выписки домой мне позвонил врач Центра телекоммуникационной медицины МОНИКИ (Московский областной научно-исследовательский клинический институт им. М. Ф. Владимирского), хотя у меня не было вообще никаких жалоб, а врач из поликлиники (его выписавшийся из красной зоны обязан вызвать на дом) бесплатно дал ксарелто, таблетки-антикоагулянты для предотвращения инсульта, которых почему-то нет в аптеках. Да и передвигаюсь я еще, как зомби в фильмах: раскачиваясь всем телом и шаркая ногами по полу…

Но могу сказать определенно: так болеть можно. Не так страшен ковид, если есть хорошо оснащенные больницы.

И… спасибо вам, подмосковные врачи!