Дышим степью, едим раков: Ростовская область приняла участие в Международной туристической выставке

Ростовской области есть, чем гордиться. Фото: пресс-служба Правительства Ростовской области

Ростовская область стала участником Международной туристической выставки MITT (входит в пять крупнейших туристических выставок мира, – прим. ред.), которая проходила в Подмосковье в 27-й раз.

Донской край достойно продемонстрировал свои туристические возможности, а стенд области признали лучшим среди всех регионов России. Красочный и информативный, он традиционно привлекал внимание участников и посетителей выставки, которых радушно встречали казачьими песнями. Среди гостей стенда - руководитель Ростуризма Зарина Догузова, которой подарили модель самолета регионального авиаперевозчика «Азимут» с изображением на борту красного коня – логотипом туристского бренда «Вольный Дон».

Подробности читайте в нашем материале.

УЗНАТЬ ГЛАВНОЕ ЗА ДВА ДНЯ

На этом мероприятии регион представил яркий самобытный стенд, который в итоге стал лучшим. Донская площадка стала одной из самых посещаемой и продемонстрировала участникам выставки возможности отдыха на гостеприимной донской земле. Она позволила каждому перенестись в донские степи, ощутить вкус донских блюд, погрузиться в атмосферу Вольного Дона, почувствовать свободу и простор.

Стенд Ростовской области стал лучшим на выставке. Фото: пресс-служба Правительства Ростовской области

- Безусловно, участие в такой масштабной международной выставке – важное мероприятие для продвижения туристического потенциала региона, - сказал заместитель губернатора Александр Скрябин, возглавивший делегацию Ростовской области. – Здесь, в современном выставочном комплексе Крокус экспо», собрались представители туриндустрии Дона: ведущие туроператоры, представители музеев-заповедников, крупнейшей авиакомпании «Азимут» и, конечно же, отельеры, поскольку мы делаем ставку на продвижение MICE-возможностей области. Уверен, что результатом этого мероприятия будут новые идеи, новые вызовы и, самое главное, новые позитивные результаты со стороны донского туризма.

На выставке в полном объеме был представлен туристский потенциал Вольного Дона, а также презентован новый турпродукт в формате сити-брейков, в рамках которых регион приглашает гостей подышать степью, поесть раков и прогуляться по берегу моря на территории Ростовской области.

Этот турпродукт позволит туристам за два-три дня узнать максимум о регионе, в том числе о давних традициях виноделия и миксе южных национальных кухонь, бескрайнем степном разнотравье и теплом море, побывать на родине великих писателей и легендарного казачьего войска.

Донской край все больше становится притягательным для туристов. Фото: пресс-служба Правительства Ростовской области

– Формат сити-брейков - один из самых популярных на сегодняшний день видов российского туризма, - прокомментировал заместитель губернатора Александр Скрябин. - Для регионов это эффективное решение в привлечении к себе внимания. Одно- и двухдневные туры в Ростовскую область разработаны совместно с ведущими туроператорами региона. Для нас это важный шаг в популяризации и доступности отдыха на территории региона.

В рамках тура гости региона смогут посмотреть Азовский музей-заповедник, отправятся на родину донских казаков – в станицу Старочеркасскую, где побывают в Атаманском дворце и Воскресенском войсковом соборе, в Таганроге увидят уникальные экспозиции музея градостроительства и быта Таганрога, прогуляются по любимым чеховским местам и Пушкинской набережной, и, конечно, у них будет много свободного времени на знакомство с Ростовом-на-Дону – «городом со вкусом».

К туру сейчас есть повышенный интерес не только со стороны туристов (уже есть заявки на ближайшие заезды), но и со стороны потенциальных партнеров, в том числе федеральных туроператоров.

Ростовская область приняла участие в международной туристической выставке. Фото: пресс-служба Правительства Ростовской области

ВАЖНЫЕ ДОГОВОРЕННОСТИ

На международной туристической выставке МИТТ-2021 на стенде Ростовской области было подписано трехстороннее соглашение о сотрудничестве с Северо-Кавказским филиалом Федеральной пассажирской компании.

Подписи под документом поставили директор АНО «Агентство по туризму и деловым коммуникациям Ростовской области» Татьяна Горяйнова и генеральный директор ООО «РЖД ТУР» Олег Каверин.

Эти договоренности позволят в ближайшее время сформировать и предложить туристам путешествия в формате «поезд – отель», предполагающие экскурсии по основным туристическим объектам Ростовской области.

Подписанные на мероприятии соглашения позволят увеличить объем авиаперевозок в Ростовскую область. Так, в период весенне-летней навигации, начиная с 28 марта, планируется открыть из Ростова рейсы в Воронеж и Нижневартовск.

Также в рамках МИТТ-2021 состоялась рабочая встреча министра экономического развития Ростовской области Максима Папушенко и руководителя направления по взаимодействию с партнерами АНО «Россия – страна возможностей» Антона Серикова. Были проведены деловые переговоры, в рамках которых намечен план развития Ростовской области в проекте «Мастера гостеприимства», а также достигнуты предварительные договоренности о развитии дополнительных образовательных программ в сфере туризма.

ПРИЯТНЫЕ БОНУСЫ

А еще Ростуризм на выставке дал старт третьему этапу программы стимулирования поездок по России.

Сроки проведения – с 18 марта по 15 июня (в этот период необходимо оплатить поездку). В путешествие можно отправиться с момента старта акции и до 30 июня текущего года.

Размер возврата денежных средств на карту составит 20% от суммы покупки, но не более 20 тысяч рублей за одну транзакцию. Кешбэк начисляется только за поездки, которые были оплачены картой «Мир».

Туроператоры Ростовской области уже готовы принимать новых туристов. Гости региона смогут отправиться по самым увлекательным турмаршрутам Вольного Дона, провести незабываемые выходные в формате сити-брейка, попробовать донские специалитеты и прогуляться по берегу Азовского моря.