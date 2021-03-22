«У него был шок»: Тайная дочь Николая Фоменко виделась с ним один раз в жизни

25-летняя Дарина - дочь Николая Фоменко. Фото: Борис КУДРЯВОВ

Николай Фоменко – многодетный отец, что не удивительно: шоумен был женат четыре раза. В первом браке с Еленой Лебедевой у него родилась дочь Екатерина, уже подарившая ему двоих внуков. Самым громким был третий брак Фоменко - с актрисой Марией Голубкиной. В этом союзе появились еще двое детей, их сыну Ивану 17 лет, дочке Насте 22 года. В четвертом браке с журналисткой Натальей Кутобаевой 58-летний Николай воспитывает сына Василия.

Самым быстротечным стал второй брак шоумена - с солисткой танцевального ансамбля Людмилой Гончарук. Людмила родила от Фоменко дочь Дарину, но девочка стала отцу совершенной чужой. Николай ушел от второй жены еще до рождения дочки. Дарину воспитывал отчим, он дал девочке свою фамилию – она стала Одинцовой. Фоменко судьбой девочки не интересовался, более того, до недавнего времени даже не виделся с ней. С дочкой он встретился всего один раз в жизни, причем случайно.

Дарина Одинцова живет в Санкт-Петербурге, работает в «Театре на Литейном». Фото: кадр видео.

Сейчас Дарине 25 лет, и единственное, что она унаследовала от отца – это его актерские гены. Одинцова живет в Санкт-Петербурге, работает в «Театре на Литейном». Девушка говорит, что Николай Фоменко для нее – совершенно посторонний человек, и никаких добрых чувств она к нему не испытывает. Впрочем, и недобрых тоже.

- Я родство с ним под замками прятать не собираюсь, но просто об этом не кричу. Я с папой не общаюсь. Мы виделись один раз, но не как папа и дочка. Когда он меня увидел, то у него был шок. У него много детей. Дороги отца с моей мамой в свое время разошлись. Лет пять назад я бы не согласилась с ним общаться. Сейчас спокойно отношусь. У меня полтора года назад не стало мамы, - рассказала Дарина в эфире программы «Ты не поверишь!» на канале НТВ.

Девушка очень похожа на своего знаменитого отца. Фото: кадр видео.

Своим настоящим отцом девушка считает отчима.

- У меня прекрасный отец, который в меня столько вложил – вы не поверите, - говорит Дарина. Именно этот человек вел ее к алтарю, когда она вышла замуж, и именно он поддерживал падчерицу, когда полтора года назад не стало мамы Дарины.

Дарину вырастил отчим. Именно он повел ее к алтарю. Фото: кадр видео.

Николай Фоменко бросил беременную Людмилу Гончарук, когда влюбился в юную Марию Голубкину – наследницу известной актерской пары Ларисы Голубкиной и Андрея Миронова. В 21 год Маша вышла замуж за солиста группы «Секрет», несмотря на то, что у него вот-вот должна была родится дочка. Голубкина рассказывала, что Фоменко был абсолютно «ее человек», это была любовь с первого взгляда. Пара прожила вместе 13 лет, однако в какой-то момент любовь закончилась. По словам актрисы, инициатором разрыва была она. Поклонники узнали об их разводе в прямом эфире радиостанции, на которой вместе работали Николай и Мария.

- В какой-то момент мне все надоело, - говорит Голубкина. – Когда мы разводились, он тут же занялся обустройством личной жизни. Я Николая Фоменко люблю как родного человека, но спать с ним уже не буду никогда. Я его не хочу. Я его воспринимаю как отца моих детей, не более того.

Самым громким был третий брак Фоменко - с актрисой Марией Голубкиной. Фото: Лариса КУДРЯВЦЕВА/ЭГ

После развода с Фоменко 47-летняя Мария Голубкина так и не вышла замуж. Когда их дети выросли, Николай настоял на том, чтобы они получили образование за границей. Анастасия учится в Лондоне в университете, ее специализация менеджмент и продюсирование. Именно в Англии девушка повстречала свою первую любовь – молодого британца. 17-летний сын Иван, отучившись четыре года в Лондоне, вернулся в Россию, чтобы в этом году закончить школу и сдать ЕГЭ. Получив российский аттестат, молодой человек сможет выбрать вуз не только в Англии, но и в России.

После развода с Голубкиной Фоменко женился в четвертый раз на журналистке Наталье Кутобаевой. Фото: Михаил ФРОЛОВ

После развода с Голубкиной Фоменко женился в четвертый раз на журналистке Наталье Кутобаевой. 45-летняя Наталья - бывший пресс-секретарь Валентины Матвиенко, с 2011 года она возглавляла Пресс-службу Совета Федерации. В 2009 году у супругов родился сын Василий.