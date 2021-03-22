Дарья Мороз восхитила поклонников смелым декольте и пиджаком на голое тело

Дарья Мороз. Фото: Личный архив.

Экс-супруга Константина Богомолова Дарья Мороз всегда восхищает поклонников смелыми образами и пикантными фотосессиями. Вот и сейчас актриса решила отметить наступление весны эффектным снимком, на котором она позирует в белом пиджаке на голое тело. Фотокамера запечатлела смелое декольте 37-летней Мороз и ее безупречную грудь.

- А вообще-то весна, котики!! День весеннего равноденствия! И настроение огонь. И впереди тепло и лето! – игриво обратилась актриса к поклонникам.

Подписчики пришли в восторг от ее дерзкого вида.

«Невероятно стильный образ, и вы фантастическая», «Я обожаю, когда ты надеваешь пиджак на голое тело», «Красивая, натуральная, естественная», «Без комментариев. Просто... космос», «Дашуля, вы выглядите на 100 баллов!», «Огненная Дарья», «Все, я пропал», - пишут фолловеры в комментариях.

Актриса поделилась пикантным снимком. Фото: Инстаграм.

Дарья Мороз не раз рассказывала, что развод никак не повлиял на ее работу с Богомоловым как с режиссером. Напротив, актриса считает, что после расставания их сотрудничество стало еще более плодотворным. Эмоции ушли, осталось только чувство профессионализма. А вот свадьбу своего бывшего мужа с телеведущей Ксенией Собчак Дарья пока комментировать не готова. В одном из интервью Мороз призналась, что тема бракосочетания Богомолова и Собчак – табу для нее, и она не готова всерьез ее обсуждать.

- Это закрытая для меня тема. Я не готова ее всерьез обсуждать, - отрезала актриса. – Считаю, что каждый человек имеет право самовыражаться, как он хочет.

Супруги воспитывают дочь Анну, девочке сейчас 10 лет. Недавно Дарья призналась, что они с Константином поженились, только потому что она ждала ребенка. Артистка была беременной, когда официально узаконила свои отношения с режиссером. В 2010 году она родила дочь Анну, а в 2018 году супруги развелись.

- Мы с Костей поженились больше потому, что я ждала ребенка, и мы решили, что так будет проще с документами. Помню, он попросил меня съездить в загс узнать свободные даты. Я говорю: «Есть на восьмое число». Он: «Нет, восьмерка - это символ бесконечности». Транслировать то, что мы вместе навсегда, бессмысленно. Чувства развиваются, перетекают из одного состояния в другое либо исчезают. Всякое бывает, и ничем их не застолбишь - ни кольцами, ни клятвами, - считает Мороз.