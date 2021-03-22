Протестующие против карантина в британском Бристоле жгли полицейские машины и били окна в участке

В стычках с демонстрантами серьезно пострадали полицейские Фото: REUTERS

В воскресенье, 21 марта, жители британского Бристоля вышли на улицы в знак протеста против расширения полномочий полиции. Мирная поначалу манифестация в центре города довольно быстро обернулась массовыми беспорядками, столкновениями со стражами порядка, поджогами и и погромами.

Фото: REUTERS

Фото: REUTERS

Полиция региона Эйвон и Сомерсет сообщила, что два ее сотрудника – мужчина и женщина – после стычек с демонстрантами были госпитализированы с переломами. У одного из них сломана рука, у второго – перелом ребер. Обоих доставили в больницу бригады «Скорой помощи».

Фото: REUTERS

Фото: REUTERS

Фото: REUTERS

Кроме того, участники беспорядков забирались на автобусы правоохранителей, брызгали в стражей порядка краской из баллончиков, подожгли «как минимум два полицейских автомобиля» и выбили окна в полицейском участке. В само здание протестующим прорваться не удалось.

Фото: REUTERS

Фото: REUTERS

Фото: REUTERS

«Все, кто причастен к этим преступным действиям, будут выявлены и привлечены к ответственности. Им грозят серьезные последствия такого поведения», - отмечается в заявлении местной полиции.