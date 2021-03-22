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В мире22 марта 2021 8:57

Курил марихуану: В Белом доме по этой причине уволили сотрудников

Несмотря легализацию во многих штатах США, на федеральном уровне марихуана запрещена
Юрий МАЙБОРОДА
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Пятеро сотрудников Белого дома были отстранены от работы из-за употребления каннабиса.

Фото: EAST NEWS

Администрация Белого дома признала, что пять сотрудников были уволены за употребление марихуаны. О своих старых грехах молодые люди честно написали в анкетах, поскольку им обещали закрыть на это глаза.

Ранее администрация Байдена заявила, что сотрудников, которые в прошлом курили марихуану и проживали в тех штатах, где ее употребление разрешено законом, увольнять не будут.

Об этом сообщила пресс-секретарь президента США Джен Псаки:

– Мы объявляли несколько недель назад, что Белый дом работает со службами безопасности над тем, чтобы обновить политику таким образом, чтобы употребление марихуаны в прошлом автоматически не приводило к отстранению сотрудников от работы в Белом доме.

Несмотря на это заявление, пять человек были отстранены от работы именно из-за употребления каннабиса.

При приеме на работу в Белый дом кандидаты заполняют анкеты, в которых кроме прочего есть и вопрос об употреблении марихуаны в прошлом. В дальнейшем правдивость ответов проверяется сотрудниками ФБР путем опроса родственников и знакомых. Малейшее несоответствие анкетных данных действительности ведет к отказу.

В США марихуана легализована в ряде штатов, в некоторых из них курить травку можно всем лицам старше 21 года, в некоторых – ее можно приобрести и употреблять по медицинским показаниям (например, при онкологических заболеваниях, нарушении сна или посттравматическом синдроме).

Согласно опросам, большинство жителей США выступают за полную легализацию марихуаны.

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