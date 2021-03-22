150 миллионов человек в одном месте: Религиозный праздник в Индии отметят в разгар пандемии

Министерство здравоохранения Индии предупредило, что после празднеств возможен резкий скачок заболеваемости COVID-19 Фото: EAST NEWS

Кумбха мела («праздник кувшина») в Индии соберет вместе около 150 миллионов паломников со всей страны. В Министерстве здравоохранения предупредили о возможном росте заражения коронавирусом.

Кумбха мела – крупнейший индуистский праздник, с глубокой древности отмечаемый в одном из четырех городов страны и завершающийся традиционным массовым омовением. В этом году целью паломников стал город Харидвар (штат Уттаракханд), а смывать с себя грехи верующие будут в водах Ганга.

По заявлению организаторов грандиозного фестиваля, ожидается рекордное количество гостей из самых разных уголков Индии. Всего же устроители праздника ожидают прибытия порядка 150 миллионов человек (больше населения России).

Министерство здравоохранения Индии предупредило, что после празднеств возможен резкий скачок заболеваемости COVID-19, однако организаторов это не смутило – они пообещали проследить за соблюдением социальной дистанции между верующими, а также сообщили о планах по раздаче бесплатных медицинских масок.

Представить себе социальную дистанцию между 150 миллионами человек в окрестностях города, население которого в обычное время составляет немногим более 300 тысяч – довольно сложно.

В переводе с хинди «Харидвар» – «дорога к богу». С учетом того, что Индия находится на третьем месте в мире по количеству случаев COVID-19 и на четвертом по смертности от коронавируса, нынешний праздник грозит превратиться для многих в дорогу к богу в прямом смысле.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В ВОЗ связывают появление COVID-19 с торговлей животными в Китае

По новой версии экспертов, изначально носителями COVID-19 были летучие мыши, а к людям он перешел через гималайских цивет (подробности).