Банк ВТБ подарит новое оборудование 27 детским больницам по всей России

Фото: Пресс-служба - Банк ВТБ

Первая в этом году акция благотворительной программы «Мир без слёз» банка ВТБ прошла 23 марта. Уже 18 лет ВТБ традиционно дарит детским больницам по всей России новое медицинское оборудование, лекарства и расходные материалы. В этом году помощь получат 27 клиник из разных уголков страны.

Но лечение - это не только пилюли и процедуры: для скорейшего выздоровления очень важен душевный настрой ребенка, его хорошее настроение. Лежать в больнице не очень-то весело, поэтому помимо оснащения клиник банк ВТБ заботится о том, как развлечь детей. Проект «Мир без слёз» - это еще и ежегодные встречи юных пациентов с героями популярной передачи «Спокойной ночи, малыши!». Когда в гости к ним приходят Филя, Хрюша и Степашка, и прямо в палатах выступают фокусники и артисты, ребята на время забывают о болезни, а больничные стены превращаются в цирковые и театральные декорации.

В прошлом году из-за пандемии COVID-19 встречу детей и любимых телегероев пришлось перевести в виртуальный формат. Несмотря на карантинные ограничения, банк ВТБ решил не изменять традиции и вместе с новым оборудованием подарить юным пациентам праздник. Герои программы «Спокойной ночи, малыши!» пришли в Инстаграм-аккаунт проекта @mirbezslez и общались с ребятами в прямом эфире. Онлайн-формат позволил раздвинуть границы: трансляцию смотрели не только дети, которые в этот момент находились в больнице, но и тысячи других пользователей. На своих страничках в соцсетях проект «Мир без слёз» поддержали известные артисты, телеведущие, блогеры (в их числе - Ёлка, Инна Маликова, Тутта Ларсен, Влад Бумага и многие другие).

В этом году встреча юных пациентов детских больниц и участников проекта «Мир без слёз» вновь пройдет в онлайн-формате.

Фото: Пресс-служба - Банк ВТБ

- Еще не все ограничения, связанные с COVID-19, сняты, поэтому пока мы продолжим проводить праздничные мероприятия в прямом эфире Инстаграма @mirbezslez, - рассказал вице-президент банка ВТБ Александр Ерофеев. - Одновременно с этим банк организует закупку и поставку оборудования для детских больниц в соответствии с планом 2021 года. Проект «Мир без слёз» реализуется в рамках целевой программы банка ВТБ «Здоровая страна». Для нас очень важно помогать развивать детское здравоохранение в России, чтобы каждый ребенок мог получить качественные медицинские услуги по месту жительства.

Первыми помощь в 2021 году получили московские медучреждения - Детская городская клиническая больница №9 им. Г.Н. Сперанского и Детская городская клиническая больница имени Н.Ф. Филатова. Это крупнейшие медицинские центры страны, в которые приезжают юные пациенты со всей России. Дорогостоящее оборудование, которое дарит им банк ВТБ, поможет в лечении большого числа детей. Следом помощь придет в регионы: впервые акции «Мир без слёз» пройдут в Назрани, Анадыре, Элисте и Салехарде. Всего программа охватит 27 больниц, в том числе клиники в Оренбурге, Чите, Санкт-Петербурге, Йошкар-Оле, Тюмени, Ижевске, Нижневартовске, Пензе, Кемерово, Волгограде, Ярославле, Череповце, Энгельсе, Шахтах, Дзержинске и в республике Бурятия.

Акции «Мир без слез» проводятся с 2003 года. За это время поддержку банка ВТБ получили более 150 больниц в 73 регионах России.

ГДЕ СМОТРЕТЬ

Встреча с героями «Спокойной ночи, малыши!» прошла во вторник, 23 марта, в 10.00 в Инстаграм-аккаунте @mirbezslez. Участников прямого эфира ждала познавательная викторина и подарки!