Яндекс вместе с IOWA и RSAC выпустили клип ко Дню таксиста

«Зеленоглазое такси, притормози, притормози. И отвези меня туда, где будут рады мне всегда, всегда» - эти слова из культовой песни Михаила Боярского до сих пор не перестают трогать сердца многих слушателей. В особенности водителей такси, которые 22 марта отмечают свой профессиональный праздник. К этому дню Яндекс осуществил мечту двух таксистов, которые стали героями музыкального клипа, подготовленного специально к празднику.

В преддверии Дня таксиста несколько улиц Санкт-Петербурга превратились в съемочную площадку. Яндекс совместно с известными музыкантами сняли клип к современной версии песни «Зеленоглазое такси». Композицию выбрали не случайно. Этот шлягер даже спустя 30 лет остается популярным. По словам водителей, именно эту песню в качестве поздравления хотели бы услышать водители. Об этом они говорили, отвечая на вопросы о музыкальных предпочтениях.

По задумке режиссера, Катя (IOWA) и Феликс (RSAC) едут на концерт каждый в своем в такси. Они наслаждаются видами города, улыбаются и поют. Настроение замечательное. И вдруг оказываются в пробке. Опаздывать на концерт не хотят, поэтому выходят из машин и идут мимо бесконечной череды такси к светофору, из-за которого образовался затор. Что происходит дальше – смотрите сами.

Клип выложен на ютуб-канале у IOWA. А если вам интересно, как проходили сьемки – смотрите бэкстейдж на ютуб-канале Яндекс.Водитель. Живые эмоции таксистов, которые стали героями видео, трогают за душу. Кстати, в съемках участвовали 50 настоящих водителей на своих авто. Все с радостью откликнулись на идею поздравить коллег таким интересным способом.

ЭТО ИНТЕРЕСНО

Какие песни сегодня слушают таксисты? В преддверие праздника на основании предпочтений пользователей Яндекса был составлен Топ-10 популярных тематических композиций. На первом месте как раз-таки оказалось «Зеленоглазое такси» от Михаила Борского, на втором песня «Такси» из кинофильма «Жених» от исполнителя Elvira T, на третьем «Полуночное такси» от Димы Билана. Период исследования - с 18 марта 2020 года по 18 марта 2021 года.

СЮРПРИЗ

В День таксиста Яндекс решил порадовать лучших водителей (платиновый и золотой уровень в программе привилегий) и подарил полугодовую подписку на КиноПоиск HD и Яндекс.Музыку.

Кроме того, 22 марта Яндекс удвоит все безналичные чаевые, которые пассажиры оставят через приложение.

СПРАВКА «КП»

Международный день таксиста – праздник, которому уже 114 лет. Отмечается он с 1907 года, когда на улицах Лондона появились первые автомобили со специальными счетчиками. Их назвали «таксиметрами», откуда и пошла традиция называть весь индивидуальный городской транспорт — такси, а водителей — таксистами.

Праздник приходится на 22 марта, дата не переносится.