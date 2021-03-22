Канадца посадили в тюрьму за то, что он называл свою дочь дочерью

Отец девочки продолжает настаивать на своей правоте, ссылаясь на свободу слова. Фото: Shutterstock

Канадца, отца 16-летней школьницы посадили в тюрьму за то, что он продолжал использовать местоимения «она» и «ее» в отношении своего 16-летнего биологического ребенка, родившейся девочкой. Мужчина продолжает настаивать на своей правоте, ссылаясь на свободу слова.

Для заключения под стражу судьи использовали формальную причину – «неуважение к суду». При рассмотрении дела обвиняемый продолжал называть свою дочь дочерью.

Мужчина, которого теперь называют узником совести, - отец неконформной девушки, идентифицирующей себя как трансгендер и предпочитающей использование мужских местоимений по отношению к себе.

Он возражал против того, чтобы его несовершеннолетний ребенок подвергался медицинским процедурам в аспекте смены пола и надеялся, чтоб спасет дочь от непоправимого вреда. Но канадская медицина, правовая система и мать ребенка настояли на безотлагательной необходимости превратить девочку в мальчика.

Все началось с того, что в рамках школьной программы девочка получила пособия, рассказывающие о сексуальной и гендерной идентичности. Одобренные министерством образования канадской провинции Британская Колумбия эти материалы уже давно называют «пропагандой трансгендерной идеологии».

Сначала приняв все это за забавную игру, 7-классница попросила, чтобы теперь в стенах школы ее называли мужским именем. Не сообщив ничего родителям, классный руководитель изменила имя девочки в школьном журнале, произведя, как позднее она сама заявила на суде, «социальную трансформацию». Хотя никаких других проявлений трансгендерной идентичности у девочки не было.

Когда родители все же узнали о произошедшем, они отправились с ребенком к психологу. Тот посоветовал им сразу же начать курс лечения. Мать и отец были уверены, что под лечением подразумевается, в первую очередь, работа специалистов, которые подтвердят, что девочка просто заигралась, и осуществлять смену пола не намерена.

В местной больнице родителям сообщили, что ребенка лечить возьмутся, но само лечение будет экспериментальным.

Когда план лечения позднее был представлен в суде, многие ужаснулись тому количеству гормонов и лекарств, которым пичкали ребенка. Врачи вяло отбивались от обвинений, что, по сути дела, разрушили здоровье маленькой пациентки. Но судья встал на их сторону, сказав, что «интересы ребенка заключаются в том, чтобы превратить ее тело в мужское; а состояние ее здоровья в будущем – дело десятое». Судья также постановил, что согласие отца не имеет значения (к тому времени родители девочки уже развелись). И если отец будет продолжать препятствовать процессу смены пола, то его привлекут к уголовной ответственности за насилие в семье.

Судья потребовал, чтобы отец обращался к ребенку исключительно как к существу женского пола. Причем не только при непосредственном общении, но и, например, в интервью, которые он дает прессе, рассказывая об этом деле.

- Суд был достаточно любезен: ведь он не смог контролировать мои мысли. – съехидничал подсудимый.

Решение суда было вынесено без учета нашумевшего дела «Кира Белл против клиники Тависток». Британский Верховный суд в декабре прошлого года вынес вердикт, согласно которому «дети младше 16-и лет не могут давать своего согласия на прием блокаторов полового созревания». Поскольку Канада входит в Британское Содружество, мнение британского суда является прецедентным и в Стране Кленового Листа.

Врачи британской клиники Тависток, специализирующейся на смене пола, ссылались на то, что прием блокаторов полового созревания при трансгендерном переходе подростков обязателен. Единственным средством защиты для них были результаты некоего исследования, датированного 2011 годом, нигде не опубликованные.

Также британская Фемида выяснила, что в период с 2011 по 2020 годы клиника приняла непропорционально большое по сравнению с предыдущим десятилетием количество девушек, которым поставили диагноз «гендерная дисфория». Суд особо отметил, что все это является результатом пропаганды легкости и доступности смены пола в школьных учреждениях.

Врачи в суде признали, что блокаторы оказались неэффективными и вредными, но предпочитали об этом молчать, так как других способов помочь запутавшимся в своих фантазиях подростков у них не было, а терять деньги, которые клиника получала за лечение, им не хотелось.

С ужасом судьи ознакомились и с рекламными материалами клиники Тависток, в которых говорилось, что «блокаторы не нанесут вреда вашему физическому и умственному развитию».

Врачи защищались, говоря, что прием блокаторов и хирургическое вмешательство являются двумя несвязанными между собой способами смены пола. Но независимые эксперты представили материалы, согласно которым блокаторы, во-первых, являются обязательным элементом процесса смены пола, как правило, завершающегося хирургической операцией, а во-вторых, оказывают долгосрочное негативное воздействие на здоровье пациента.

В Канаде решили эти данные не учитывать и продолжают пичкать молодое поколение не только пропагандой легкости перехода из тела мальчика в тело девочки или наоборот, но и препаратами, разрушающими здоровье детей.

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В парламенте данная инициатива вызвала противоречия (подробности).