Тимати и участницы шоу «Холостяк». Во второй серии герой выгнал сразу пять девчонок. Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Восьмой сезон телешоу «Холостяк» привлек повышенное внимание телезрителей, благодаря главному герою Тимати. Вышла только вторая серия телешоу, а пропиарить его успели на год вперед. Причем и традиционными способами и провокационными – удалили и вскоре вернули выпуск на YouTube, интересно отвечают на критику проекта. Шоу все это время можно смотреть не только на ТВ, на YouTube и онлайн платформе. Главного героя «Холостяка» 37-летнего бизнесмена и музыканта Тимура Юнусова называют гением замороченного пиара, что он и продолжает доказывать, соглашаясь на провокации зрителей.

21 марта вышла вторая серия шоу и тут же Тимати продолжил свою провокационную деятельность. Иронизирует над претензиями зрителей к формату: «И ни одна ведь не призналась, что пришла на шоу, чтобы стать популярнее и пользуясь этой платформой открыть новые двери бизнеса и рекламы. Я бы респектнул за такое мнение».

Но самое интересное признание Тимати прозвучало в эфире – о 22-летней модели и начинающей бизнесвумен из Сочи Марии Вебер. Тимати советовался с Кридом по поводу выбора женщин-участниц: «Там вообще есть мой типаж?» Егор Крид появился в эфире с советами другу: «Маша – спортивная девчонка, симпатичная, все свое…» Холостяк Юнусов согласился: «Мне нравится Маша. Я думаю, что мы проведем с ней много интересных вечеров».

Серф-тусовка на Мальдивах — Маша слева от Тимати. Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Шоу «Холостяк» сняли в Дубае в конце 2020-го года, а сейчас Тимати с мамой, дочкой и друзьями находится на Мальдивах. Там проходит его отдых и бизнес-проект «Серф кэмп с Тимати». Путевки могли позволить себя купить обеспеченные любители серфинга – перелет (от 500 тыс. руб.), аренда виллы (от 300 тыс. руб. в сутки), цены на серфинг для начинающих (около 100 тыс. руб. за пакет). Все десять дней серфингом в этой компании занимается участница «Холостяка» Мария Вебер. Скрывать этот факт она не стала – многие тут же записали Машу в финалистки шоу: вряд ли можно стать «просто другом» холостяку.

Однако Вебер оправдывается перед друзьями так: на проекте она сказала Тимати, что мечтает научиться серфингу, подарила ему доску для занятия этим видом спорта – вот он ее и пригласил. «А кто бы отказался на моем месте?» - Вебер считает, что такой шанс нельзя было упускать. Кэмп с Тимати завтра заканчивается, Маша научилась серфингу и счастлива. Кстати, «случайным образом» на многих фото она оказывается рядом с холостяком. Однако не живет с ним на одной вилле.

Мария Вебер действительно выгодно отличается типажом от других участниц – очень уж она похожа на Анастасию Решетову (бывшую гражданскую жену Тимати). Для многих участниц «Холостяк» - пиар и продвижение своих проектов. Вебер заканчивает учебу на факультете журналистики и уже запланировала расширение бизнеса. У Маши свой бренд купальников, и она хочет расширить производство – после завершения шоу в эфире начнет выпускать еще и нижнее белье. Заметьте, что в эфире «Холостяка» показывают адреса социальных сетей участниц – после каждого выпуска число подписчиков растет, а это верный путь к развитию бизнесов-проектов, заинтересованности рекламодателей.

Фаворита «Холостяка» Маша Вебер говорит, что не смогла отказаться от приглашения Тимати на Мальдивы.

Психолог Владислава Петлер объясняет kp.ru, чем полезно и опасно увлечение «Холостяком»: «Из пятнадцати участниц шоу останется одна. Зрителям показывают, что помимо внешней привлекательности важно быть интересной личностью, развиваться, работать над характером. «Холостяк» может стать мотиватором для женщин, которые хотят стать лучше. С телеэкрана молодежи показывают, какую спутницу ищут успешные мужчины, чего это стоит и стоит ли вообще того. С психологической точки зрения личностный рост и опыт, который мы можем получить от просмотра – несомненный плюс. Но есть и минусы. Обычные девочки, наблюдая за участницами, могут потерять интерес к реальной жизни и убить свою самооценку, сравнивая себя с героинями шоу. Важно понимать, что красота не сделает вас счастливым. Популярным – да. Но, помимо первого впечатления от внешности, есть более важные моменты – настоящие жизненные ценности, взаимопонимание. Сравнивая себя с кем-то, вы не проживаете свою жизнь. Поэтому в первую очередь нужно понять, чего именно вы хотите и выстроить путь к этим целям. Просто воспринимайте этот проект, как воплощение чьей-то сказки в жизнь». Вот у Маши Вебер после проекта мечты уже начали воплощаться в жизнь.

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