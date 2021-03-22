Что объединяет экологическую безопасность и традиции коренных народов Крайнего Севера?

Андрей Михайлович Грачев, вице-президент по федеральным и региональным программам горно-металлургической компании «Норникель» Фото: Андрей МИНАЕВ

Разговор состоялся в открытой студии «Комсомольской правды» на II Международном форуме-выставке «Чистая страна».

- Андрей Михайлович, какой экологической политики придерживается «Норникель»?

- Мы остаемся верны курсу на устойчивое развитие территорий присутствия компании. «Норникель» разработал и принял сразу несколько собственных политик, все положения которых неукоснительно соблюдаются: Политика о сохранении биологического разнообразия (Biodiversity Policy), Политика по оценке воздействия на окружающую среду (Environmental Impact Assessment Policy), Политика по использованию возобновляемых источников энергии (Renewable Energy Sources Policy), Экологическая политика (Environmental Policy). Экология – важная часть стратегии. Она предусматривает не только сокращение выбросов, но и управление отходами, водными ресурсами и восполнение биоразнообразия. Стержневым звеном этой стратегии является серная программа - неотъемлемая часть федерального проекта «Чистый воздух». На её реализацию предусмотрено 250 млрд. рублей, что составляет 50% от всего внебюджетного финансирования самого проекта «Чистый воздух».

- Если говорить в цифрах, то каким должен быть итог всей программы?

- Программа рассчитана на пять лет - до 2025 года. Планируем сокращение выбросов на 85% к базовому 2015 году. Уже заключены контракты на 76 млрд рублей. В прошлом году на реализацию очередного этапа было выделено 5 млрд. В Норильске построены первые общежития для сотрудников, которые будут участвовать в этой программе. А это более 5 тысяч человек.

- Еще одно направление экологической деятельности «Норильского никеля» - утилизация накопленного вреда на территории. Расскажите об этом подробнее.

- Мне импонирует фраза спецпредставителя Президента Российской Федерации по природоохранной деятельности, экологии и транспорту Сергея Иванова, которую он произнес в 2016 году, посещая Челябинскую область: «Пора прибраться в России». И мы сейчас прибираемся.

В Заполярном филиале компании прорабатывается программа вывоза металлолома с территории Норильского промрайона. Ее бюджет – около 40 млрд рублей. Мы демонтируем старые здания и убираем то, что копилось десятилетиями.

- Сколько всего средств компания тратит на экологию?

- Я бы не ограничивался только экологией. Есть очень важное направление – промышленная безопасность. Если брать экологию и промышленную безопасность, то расходы компании «Норильский никель» на ближайшие пять лет – 350 млрд. рублей.

- Компания «Норильский никель» уже давно поддерживает малочисленные народы Севера…

- Политика в отношении прав коренных народов (Indigenous Rights Policy) была принята компанией в 2018 году, хотя наше взаимодействие имеет, конечно, гораздо более долгую историю. Мы снова можем вернуться к цифрам. Но они не всегда что-то значат. Просто сказать о том, что за 10 лет «Норильский никель» вложил около 600 млн. рублей в развитие КМНС, сохранение их уклада жизни, наверное, это не все. Главное – слышать людей. Не просто дать им что-то, что, как нам кажется, им нужно. Необходимо сначала спросить у них, чего они сами хотят.

Инцидент, который произошел в мае прошлого года, о котором президент «Норникеля» сказал, что это урок, который усвоила компания, нас как раз повернул к этой теме. Мы провели переговоры с 36 крупнейшими общинами коренных малочисленных народов, населяющих Таймыр. И спросили у них: что вам действительно нужно? На базе их предложений и реальных потребностей мы создали специальную программу развития. Самое главное - это именно наша совместная программа, затрагивающая практически все сферы жизни коренных народов Таймыра, начиная от строительства цехов по переработке мяса оленя и рыбы, и заканчивая развитием оленеводства и улучшением инфраструктуры в отдаленных поселках полуострова.

Программой, рассчитанной на пять лет, предусмотрено более 40 мероприятий. Бюджет – 2 млрд. рублей. Основные принципы взаимоотношений с КМНС мы вложили в четырехстороннее соглашение, которое заключили с ассоциациями КМНС федерального, краевого и таймырского уровней. Это в том числе и обязательства выслушивать их мнение, внимательно относиться к их чаяниям. И то, что фактически они нам сами, как равноправная сторона, могут подсказать, что мы можем сделать для улучшения их быта и сохранения традиционного уклада жизни.

Это соглашение является для нас краеугольным камнем взаимоотношений с КМНС. После этого мы вышли на новый этап взаимодействия. Когда мы компенсировали потенциальные потери тем общинам Таймыра, на которых могли повлиять последствия прошлогоднего инцидента, а это порядка 175 млн. рублей, представители КМНС обратились к нам с предложением создать координационный совет при Норильском дивизионе компании. Мы поддержали эту инициативу и согласились с тем, что туда войдут не только представители компании, власти, но и представители всех 50 общин Таймыра. В ближайшее время такой координационный совет будет создан.

- Их право голоса в этом совете будет равнозначным?

- Безусловно. Само название совета подтверждает полное равноправие участников. Мы подготовим положение, в котором этот принцип будет основополагающим. Диалог с представителями КМНС ведется постоянно, все их предложения войдут в положение о совете.

- Какие народы проживают на Таймыре?

- Пять коренных этносов: энцы, долганы, нганасаны, ненцы, эвенки.

У нас живут реально малочисленные народы. Например, энцы – это этнос, который насчитывает чуть более 200 человек. Еще два года назад они не имели своей письменности. Мы привлекли ученых, подключили к совместной научной работе самих энцев. В результате создали энецкую письменность. Полтора года назад этот проект был представлен на высокой трибуне ООН. И именно на этом форуме 2021-2022 годы были объявлены годами сохранения языков коренных народов. Получается, идем в тренде.

- «Норильский никель» не дает этим народам исчезнуть, потерять свою идентичность. Почему вы этим занимаетесь?

- Вопрос концептуальный. Ведь, по большому счету, что должны делать частные компании? Производить, получать прибыль и платить налоги. Казалось бы, всё. Но есть еще и социальная миссия бизнеса. Здесь многое зависит от этических принципов первого лица, топ-менеджмента компании, от веления и тенденций времени. Мы же россияне. Мы не можем не заниматься социальной миссией по определению. Как известно, жить в обществе и быть свободным от общества нельзя. Мне кажется, из этого принципа надо исходить. Я вспоминаю Александра Геннадьевича Хлопонина в бытность его губернатором Красноярского края, когда он говорил, что нужно людям давать удочку, а не готовую рыбу. Поэтому очень важно предоставить коренным народам широкие возможности для самостоятельного получения нужного им результата. Программа развития, о которой я уже говорил, направлена в том числе и на это.