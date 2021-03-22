Под Истрой собаки-гладиаторы задушили 11-летнюю девочку

В показаниях родителей сказано, что дочка пошла с двумя питомцами породы кане-корсо поиграть на дорогу. Фото: Shutterstock

Утром 21 марта в полицию позвонил житель клубного коттеджного поселка «Мелоди». Он расположен между Истрой и Новорижским шоссе. Мужчина рассказал, что на его глазах собаки загрызли ребенка. На место направили следственно-оперативную группу.

— Это были две бойцовские собаки. Похожи на питбулей. Ребенок лежал на асфальте, они бегали и лаяли вокруг, — рассказал очевидец инцидента корреспонденту kp.ru.

Источник «Комсомольской правды» в правоохранительных органах подтвердил смерть ребенка.

— Девочке 11 лет, учится в пятом классе московской школы. В коттеджный поселок она приехала с родителями. Они руководители строительной компании, — поделился собеседник редакции.

Оказалось, что собаки не загрызли, а задушили ребенка в процессе игры. В показаниях родителей сказано, что дочка пошла с двумя питомцами породы кане-корсо поиграть на дорогу. Собак купили меньше года назад. Дали клички Оли и Джоли.

— Установлено, что во время игры собаки потянули за длинный шарф девочки, чем вызвали асфиксию (удушье — прим.авт.), — добавил источник kp.ru в правоохранительных органах.

Кане-корсо это крупная порода собак родом из Италии. Породистый щенок стоит от 30 до 80 тысяч рублей. Исторически использовались для охраны и охоты. Также их называют «гладиаторами» — за участие в боях в Древнем Риме.

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