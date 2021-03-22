Когда важна достоверность: что поможет оценить риск тяжелого течения COVID-19

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Сейчас вирус SARS-CoV-2 и вызываемая им болезньCOVID-19 вызывают меньше вопросов, чем в самом начале пандемии. Конечно, все еще невозможно со стопроцентной вероятностью знать, как конкретный организм перенесет заболевание, но уже можно понять, насколько высок риск развития тяжелого течения COVID-19.

Так, согласно данным Минздрава РФ и ВОЗ, коронавирусная инфекция протекает тяжелее у людей с повышенной свертываемостью крови. В группу риска попадают и те, кто болен сахарным диабетом.

К счастью, обнаружить преддиабет и нарушения системы свертываемости крови несложно – для этого нужно сдать всего два анализа: гликированный гемоглобин и международное нормализованное отношение.

Гликированный гемоглобин

Гемоглобин – белок, который переносит кислород из крови в ткани. Гликированным он становится, если с ним соединится глюкоза – такое происходит, когда ее в крови становится слишком много.

Гликированный гемоглобин есть в крови здорового человека, но в очень небольшом количестве – при сахарном диабете его уровень увеличивается. Этот показатель может сообщить о среднем содержании сахара в крови за длительный период (от трёх до четырёх месяцев).

Таким образом, это исследование позволяет выявить нарушение углеводного обмена на ранней стадии и предупредить развитие сахарного диабета, который считается фактором риска тяжелого течения COVID-19.

Международное нормализованное отношение

Международное нормализованное отношение, или МНО – это отношение протромбинового времени пациента к протромбиновому времени нормальной плазмы, возведенное в степень международного индекса чувствительности.

Проще говоря, МНО даст понять, насколько быстро образовывается сгусток крови в присутствии реагента и насколько это значение отличается от нормального.

Этот тест особенно хорошо знаком врачам, применяющим при лечении пациентов противосвертывающие препараты вроде варфарина или фенилина, поскольку МНО ¬– «золотой стандарт», который позволяет наиболее точно оценить результаты протромбинового времени и индекса.

В целом, МНО часто применяют для общей, или скрининговой, оценки состояния системы свертывания крови.

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Удобно не только то, что биоматериал достаточно сдать один раз ¬– цена комплекса дешевле, чем общая стоимость входящих в его состав анализов. При этом скорость получения результатов остается прежней – всего 1 день, а посмотреть их можно там, где удобно: на электронной почте, в Личном кабинете на сайте «Гемотеста» или получив бумажный бланк в отделении.

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