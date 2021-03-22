Что нашли у задержанного губернатора Ивана Белозерцева: 400 миллионов, уникальные часы и пистолет

Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев во время обыска. Фото: Следственный комитет России

Во время обысков дома у губернатора Пензенской области Ивана Белозерцева нашли пистолет. Это не удивительно, ведь он профессиональный военный, полковник запаса. В середине 80-х годов прошлого века Белозерцев служил в армии помощником начальника политотдела по комсомольской работе Ульяновского высшего танкового командного училища, а в конце 90-х заместителем военного комиссара Пензенской области. Он призвал на службу не одно поколение пензенцев.

Следователям Белозерцев заявил, что пистолет ему был необходим для безопасности. Если учесть, что "под подушкой" дома у губернатора нашли почти 400 миллионов рублей, то наличие ствола в доме вполне объяснимо.

Обыск в кабинете губернатора. Однако, самые занятные находки ждали сотрудников СК в доме Белозерцева. Фото: Следственный комитет России

Что за оружие, на месте эксперты выяснять не стали, потому находку сразу запечатали в конверт и отправили на экспертизу. Но кроме пистолета в доме губернатора во время обыска нашли коллекцию швейцарских часов, среди которых оказался уникальный Breguet стоимостью около 5 миллионов рублей, а еще новенький автомобиль Mercedes-Benz V250D, который, как считает следствие Белозерцев получил в виде завуалированной взятки от директора ОАО "Фармация" Антона Колоскова и главы фармкомпании Бориса Шпигеля.

Собственно прослушивать Белозерцева стали после того, как у силовиков появилась информация о том, что он покупает в больницы препараты по завышенным ценам. Об этих деталях стало известно СМИ еще до того, как следствие предъявило обвинение Ивану Белозерцеву и его соучастникам. Как стало известно "КП" следствию удалось собрать показания множества свидетелей.

- По данным следствия, с января по сентябрь 2020 года Белозерцев получил от Шпигеля, его супруги и Колоскова взятки через посредников в виде денег и иных ценностей на сумму, превышающую 31 миллион рублей. Взятки передавались за предоставление группе компаний "Биотэк" конкурентных преимуществ при заключении государственных контрактов, связанных с оказанием услуг по приемке, контролю качества и сроков годности, хранению, отпуску и доставке лекарственных препаратов, изделий медицинского назначения, реактивов, закупаемых за счет бюджетных средств для нужд учреждений здравоохранения Пензенской области, - сообщила "КП" подробности официальный представитель СК России Светлана Петренко.

Часть коллекции элитных часов Белозерцева. Фото: Следственный комитет России

В понедельник утром обвинение по статьям "дача взятки, получение взятки, посредничество во взятке" предъявлено сразу 6 обвиняемым: губернатору Пензенской области Ивану Белозерцеву, главе группы фармацевтических компаний "Биотэк" Борису Шпигелю, его супруге Евгении Шпигель, директору ОАО "Фармация" Антону Колоскову, а также Геннадию Маркову и Федору Федотову.

Дома у губернатора нашли почти 400 миллионов рублей. Фото: Следственный комитет России

Напомним, Белозерцев возглавил Пензенскую область второй раз в сентябре 2020 года.

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Иван Белозерцев родился 15 сентября 1958 года в селе Бараново Орловской области.

После школы поступил в Ульяновское гвардейское высшее танковое командное училище, закончил которое в 1980 году. В 1992 завершил обучение в Гуманитарной орденов Ленина и Октябрьской революции Краснознаменной академии Вооруженных Сил. С 1976 по 2004 годы Иван Белозерцев служил в Вооруженных Силах РФ на различных должностях (подробности)