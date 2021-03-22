Александра Трусова приехала на свой первый взрослый чемпионат мира. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Весной 2021 года появится новая чемпионка мира по фигурному катанию. Пока что это звание с 2019 года - за олимпийской чемпионкой Пхенчхана Алиной Загитовой. На чемпионат мира по фигурному катанию 2021 от сборной России поехали три девушки. Это - Александра Трусова, Анна Щербакова и Елизавета Туктамышева.

Стало известно, с какой программой будет выступать на ЧМ-2021 Саша Трусова, которая катается под началом Евгения Плющенко. У нее - больше всего четверных в официально заявленной программе. Даже россиянка Анна Щербакова и японка Рика Кихира поставили по одному "кваду" в свои прокаты.

Александра Трусова на чемпионате Европы 2020 стала третьей. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

На чемпионате мира 2021 в Стокгольме Александра Трусова выполнит три четверных прыжка. Они все заявлены в произвольную программу. В первый день турнира для девушек в короткой программе Трусова выполнит двойной аксель, тройной флип и каскад тройной лутц — тройной тулуп. А уже произвольном выступлении на ЧМ-2021 у Саши заявлены четверной лутц, четверной тулуп и каскад четверной тулуп - тройной тулуп.

Первый прокат у женщин на чемпионате мира по фигурному катанию у девушек пройдет 24 марта 2021 года, когда представят короткую программу. Вечером в пятницу 26 марта - время произвольного проката. Поего итогам будет названо имя новой чемпионки мира. В 2019 году чемпионат мира в японской Сайтаме выиграла Алина Загитова. В 2020 году чемпионата мира не было из-за пандемии коронавируса.

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