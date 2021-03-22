Под маской Розовой Пантеры оказалась Ольга Бузова. Фото: Шоу МАСКА на НТВ

Россияне пребывают в шоке от заявлений Ольги Бузовой. Поющая ведущая скрывалась под маской Розовой Пантеры в шоу "Маска". Когда ее изгнали с проекта, артистка сообщила о своем "узнаваемом потрясающем вокале". На этой фразе весь зал и члены жюри начали громко смеяться. Громче всех ухохатывался Филипп Киркоров. Меж тем в соцсетях поклонники бьются в истерике, обсуждая выступление звезды "Дома-2".

Ольга Бузова довела россиян до истерики на шоу "Маска". После долгих обсуждений жюри попросило снять маску с Розовой Пантеры. Каково же было удивление публики, когда выяснилось, что на самом деле там скрывалась звезда "Дома-2". Больше всех был шокирован Филипп Киркоров. В какой-то момент он потерял дар речи, а затем соскочил со своего места и буквально завопил: "Моя Бузяндра! Я не узнал свою Бузяндру".

Звезды из жюри шокированы явлением Ольги Бузовой.

Сама Ольга парировала, надув губки: "Как ты меня, свою девочку, свою принцессу… Сколько я тебе давала подсказок".

Позже она объясняла: "Вы не представляете, как мне было сложно спрятать свой потрясающий, узнаваемый голос под маской". На этой фразе Киркоров захлебнулся смехом. В какой-то момент артист взял микрофон, чтобы высказаться, но так и не смог произнести ни слова. Валерия еле стояла от смеха и схватилась за рукав поп-кроля, а Регина Тодоренко начала задыхаться от приступа хохота. Зал взорвался.

Но на этом россияне не угомонились и переметнулись обсуждать увиденное и услышанное в соцсети. Супруг российской оперной дивы Анны Нетребко подлил масла в огонь. "Наконец-то убрали этот розовый клатч", - злорадно и удовлетворенно отметил оперный певец.

Ольга Бузова.

Комментаторы поддержали Юзифа Эйвазова. "Капец, как удивило, особенно фраза «Как вы не угадали мой прекрасный вокал». Аж жюри заржало в голос, это было так по-настоящему!", "Тот случай, когда даже в маске она всех бесила", "Какой ад. Она на полном серьезе считает себя талантом", "Уберите прочь Бузову со сцены", "Почему эта бездарность в каждой программе?", - пишут фолловеры.

Ведущий "Маски" Вячеслав Макаров тоже решил высказаться. Он отметил, что телеведущая смогла максимально замаскировать все свои движения. Шоумен никак не мог предположить, что это звезда "Дома-2". При этом Вячеслав был уверен, что Розовая Пантера - не профессиональная певица. "Я знаю, что это человек «так себе» поющий. Но, видимо, из сферы такой. Шоувумен какая-то или телеведущая, может быть, спортсменка", - сказал Макаров.

Регина Тодоренко призналась, что для нее участие поющей телеведущей в образе Розовой Пантеры стало полным шоком.