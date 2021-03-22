Записки киевлянки: Майдан был нужен ради сыновей, которые батрачат в Европе

Столица Украины погружается в новый карантин. И критиковать власти за дурость и русофобию уже ни у кого нет сил и желания. Все молчат Фото: REUTERS

«КОВИШИДЛОЙ? ДА НИ ЗА ЧТО!»

Марья Петровна жила хорошо, заработала неплохую по местным меркам пенсию почти 4 тысячи гривен (около 10 тысяч рублей), что стало предметом зависти соседок. Но при этом в 2004-м и 2014–м на Майдан ходила, «потому что Янукович же был вор и бандит», как она искренне полагала. И вот прошли какие-то семь лет, как женщина успела овдоветь, а двое взрослых сыновей рванули в Европу: один - в Польшу, другой - Испанию. Мать с сыновьями теперь практически не видятся из-за коронавирусных карантинов, а теперь и вовсе неизвестно, когда встретится. Польская граница очень тяжела для перехода, да и в Испанию не попасть.

Возле многоэтажного дома женщина кормит семь местных кошек и ждёт в гости сыновей, которые удрали от призыва ещё 2014-м:

- Хорошие у меня хлопцы, хорошие, - говорит женщина с грустью в голосе.

- А не говорят, когда приедут?

- Я потерплю ещё, подожду. И у нас, и у них-карантины, а прививку они не сделали. В Европе с этим не так все просто.

- А вы сами-то будете прививаться?

- Ковишидлой (индийской вакциной, которую привезли на Украину вместо российского «Спутника», - ред.) что ли? Да ни за что! Вот посылку мне с вещами передали ребята, а соседка Наташа завидует, потому что её Антон - наркоман и безработный. А у меня ребята вкалывают, не пьют, и я уже бабушка двоих внуков. Правда, кроме кошек и поговорить сейчас не с кем, да и поругаться могу только с Наташкой, - задумчиво произнесла немолодая женщина, поправила модный шарф, маску на подбородке и пошла вглубь домов.

Майдан был нужен ради сыновей, что батрачат в Европе - подумалось в очередной раз. Вот она, европейская мечта Украины.

К слову, привитый "самой лучшей в мире индийской вакциной" (как говорят украинские чиновники, что бы оправдать свой странный выбор, - ред.), главный санитарный врач Ляшко уже заболел коронавирусом. Просто какой-то скверный анекдот! При этом власти сказали, что никакой другой "лучшей в мире" вакцины здесь в ближайшее время не будет, а киевляне в ответ объявили вакцинации бойкот. Как призналась по секрету одна медсестра - в ее больнице из 1,5 тысячи сотрудников, привились … только 6 человек.

«ДАВАЙТЕ НЕ БУДЕМ ПОРТИТЬ ДРУГ-ДРУГУ НЕРВЫ»

Правда сегодня киевляне очень мрачны не хотят высказываться ни о вакцине, ни о высоких цен на продукты, ни о притеснениях русского языка. На слова «Россия», «Путин», «Донбасс», «Крым», «Зеленский», «Медведчук», «Локдаун» – практически полное табу. И это произошло так стремительно! При том, что в Киеве в любой очереди ругали любую власть все 30 лет без перерыва.

Майдан был нужен ради сыновей, что батрачат в Европе - подумалось в очередной раз. Вот она, европейская мечта Украины. Фото: REUTERS

Встречая знакомых наблюдаю, как они избегают касаться острых тем.

- Ой, давайте не будем портить друг другу нервы, - сказала мне приятельница при встрече и поспешила по делам. Разве это не успех команды Зеленского, который заявил об информационной войне против Украины и, закрыв три самых рейтинговых оппозиционных канала, открыл новый, лояльный властям, под названием «Дом», где отличить правду от лжи совершенно невозможно.

УКРАИНСКИЙ ВСЕ БОЛЬШЕ ПОХОЖ НА ПОЛЬСКИЙ

Отправляя посылку на «Новой почте», модном и успешном предприятии, молодой человек так быстро говорил по-украински (обладая при этом плохой дикцией), что половину слов не удалось разобрать вообще. Просить его перейти на русский оказалось бесполезным, ведь много молодёжи вернулись из Польши, где были студентами и гастарбайтерами. Поэтому их украинский язык теперь не отличить от польского, а русский в школе совсем не учили. Масса молодых людей, приехавших в Киев из Западной Украины, вообще не знают русского языка или очень плохо. Вообще эта смешанная – украинско-польская речь все больше вытесняет русский язык из Киева. Закон о мове, запрещающий говорить на русском в магазинах и кафе, вовсю работает. Но есть и те, кто относится к этому мовному закону очень критично.

Знакомая, доцент университета призналась, что все лекции, которые они перевели на мову - чистое пиратство и нарушение прав авторов учебников - российских издательств.

- Это просто русские к нам очень лояльны или не в курсе, что тут происходит. А вообще за такие пиратские переводы сразу в суд подают. Но они этого никогда не сделают. Они же все понимают, - призналась доцент.

- Мы привыкли так жить, как на войне, но сами с собой. Мы другого-то, человеческого, нормального тут ещё и не видели, - осторожно высказалась женщина. И скажите мне, что украинцы - дураки и русофобы. Это будет неправдой. Просто правят нами дураки и русофобы...

- Но мы же сами такую власть выбираем.

- Это да... - вздохнула доцент. - А из чего выбирать? Других тут и не осталось...

ИЗ ХИМИКА-АНАЛИТИКА — В ПРОДАВЦЫ ТВОРОГА

В Киеве - очередная истерика по очередному карантину, который объявил мэр Виталий Кличко с 20-го марта. Решение о трехнедельном локдауне вызвало тихое, злобное негодование. По рынкам пронеслись люди, покупающие то, что не удастся купить при карантине, потому что все непродуктовые магазины закроются. Лавочники недовольны сильно — бизнес опять встал.

Правда, парикмахерские и фитнес-клубы будут работать, но по записи. «Стихийщиков», которые торгуют на улице, гоняет полиция, для которой карантин - всегда повод поправить финансовое положение. Покупала у пожилой женщины творог:

- Не от хорошей жизни сижу, - поправляя серый берет, поделилась со мной женщина лет 70-ти. - Я вообще-то химик аналитик по профессии и работала в НИИ, но меня на пенсию погнали давно, а вообще-то я всю жизнь нефтепродукты исследовала. Когда Союз был, то по всем нефтезаводам проехала и даже в Грозном была 1983-м. А на пенсию вышла — нищенскую. И теперь вот торгую творогом.

Фото: REUTERS

- Сами делаете?

- Нет. На реализацию дают, - просто ответила продавец самопальной «молочки».

- Я дизель, бензин, солярку в колбах болтала и по запаху могла различить. А нефть самая лучшая была в Грозном: жирная и такая, что её ложкой можно было есть при голоде, - рассказывала мне женщина, отрезая кусок белоснежного творога. Причудливо поступает с нами жизнь.

В голову в очередной раз пришла мысль о бесконечном унижение бывших советских людей там, где мы когда–то были в составе одной страны.

- Ну кто такой наш президент? Он ничего не решает. Он - Чертик из коробочки, который выскакивает, когда скажут и обратно в коробочку. - резюмирует продавец творога, химик- аналитик, на прощание.

Украина сейчас такая: здесь штрафуют за неправильный язык, за мысли вслух и за нежелание подчиняться коллективной ненависти ко всему русскому.

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