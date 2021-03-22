Интриги премии МУЗ-ТВ: Ольгу Бузову потеснила Настя Ивлеева, а Максима Галкина - «мистер Икс»

Настя Ивлеева и Дима Билан. Фото: Иван МАКЕЕВ

Утром понедельника не всем знаменитостям удалось отоспаться: в 11 утра в парке «Зарядье» телеканал МУЗ-ТВ провёл пресс-завтрак своей главной премии, где организаторы раскрыли главную интригу предстоящего шоу - имена ведущих. В прошлом году премия МУЗ-ТВ с ее традиционной раздачей тарелочек сорвалась из-за пандемии. Тогда вести церемонию должны были Ксения Собчак, Александр Ревва, Максим Галкин и дебютантка шоу - Ольга Бузова. На этом месте она потеснила старожилу премии Леру Кудрявцеву, которая вела концерт едва ли не с первых дней. В этом году главное музыкальное событие года состоится 4 июня в «Мегаспорте» и пройдёт уже в 18 раз - получается, отметит совершеннолетие. А награждать звёзд впервые будут по итогам сразу двух лет.

Звезды на пресс-завтраке премии "Муз-ТВ" 2021. Фото: Иван МАКЕЕВ

Имена ведущих держали в секрете до последней минуты, и репортёрам приходилось гадать, в каком статусе на площадке мелькают звёздные гости. Одним из первых на пресс-завтрак пришёл «главный краш страны» Даня Niletto: артист появился в именной куртке с именем на спине и надписью «Made in Ural» (артист родом из Екатеринбурга). Рекордсмен премии Дима Билан выбрал ковбойский стиль - кожаная куртка и шляпа с полями, а Александр Ревва решил не мудрить и надел повседневную водолазку, которая подчеркнула его подтянутый пресс. А вот Ольги Бузовой на мероприятии не оказалось, зато в рядах ведущих представили Настю Ивлееву, которая в 2018 году уже подменяла на премии беременную Леру Кудрявцеву. Похоже, королева Инстаграма, которая обещала удивить зрителей в прямом эфире, выбыла из четверки ведущих, даже не попробовав свои силы...

NILETTO. Фото: Иван МАКЕЕВ

Александр Ревва. Фото: Иван МАКЕЕВ

Видимо, не удержал позиции и Максим Галкин. Имя четвёртого ведущего - главная интрига шоу: его обещают назвать непосредственно перед церемонией. Традиционно мероприятие ведут двое мужчин и двое женщин, а значит, новичком станет таинственный мистер Икс.

Настя Ивлеева. Фото: Иван МАКЕЕВ

Настя Ивлеева. Фото: Иван МАКЕЕВ

- На самом деле, было бы замечательно, если бы четвёртым ведущим вдруг стала Ольга Бузова, я бы посмотрела такую премию, - ответила Ивлеева на вопрос, сменила ли она Ольгу.

- Любая премия, в которой есть Бузова и Собчак, рискует перерасти в «Дом-2», - подметила сама Ксения.

Ксения Собчак. Фото: Иван МАКЕЕВ

Изменились и номинации: в этом году их станет меньше, а значит, конкуренция между артистами увеличится. В ближайшее время в каждой номинации составят шорт-лист - по 5-6 кандидатов, из которых зрители выберут одного-единственного путём голосования.

Клава Кока. Фото: Иван МАКЕЕВ

Сергей Лазарев. Фото: Иван МАКЕЕВ

Ксения Собчак и Дина Саева. Фото: Иван МАКЕЕВ