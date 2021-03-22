Анфиса Резцова: Тренеры не должны приходить в сборную со своими спортсменами. И никакой индивидуальной подготовки!

Анфиса Резцова в студии Радио "Комсомольская правда". Фото: Евгения ГУСЕВА

В воскресенье, 21 марта, у биатлонистов завершился международный сезон, который для наших спортсменов сложился крайне плачевно. И хотя в последней гонке сезона, масс-старте, Эдуард Латыпов выиграл «серебро», а Кайшева и Миронова попали в десятку, это лишь немного подсластило горькую пилюлю.

О причинах неудач наших биатлонистов мы поговорили с трехкратной олимпийской чемпионкой по лыжам и биатлону Анфисой Резцовой.

- Наша женская команда выступила на Кубке мира так неудачно, что даже потеряла квоту. Теперь на гонки Кубка мира можно будет заявлять не по пять, а только по четыре биатлонистки. Как приостановить это падение, ведь следующий сезон олимпийский?

- Я полагаю, что мне нужно вернуться, - смеется Анфиса Анатольевна. – А если серьезно, то да, сезон провальный на 100%. Но вот Кристюша (дочь Анфисы Резцовой Кристина) вернется, посмотрим. Хотелось бы, чтобы она поддержала команду.

- Но успеет ли она восстановиться после родов, ведь она только в январе впервые стала мамой?

- У нее все хорошо. Доченька растет. Немножко сейчас покормит молочком. И с лета может начать подготовку к Олимпиаде. Я полагаю, что у нее все получится.

- Вы говорили, что ждете, когда обе ваши дочки Дарья Виролайнен (старшая дочь Резцовой) и Кристина вместе будут бежать в сборной.

- Хотелось бы. Дашенька очень работоспособная, работящая девочка. А Кристи – талантливая. Мне так кажется. Дарья хочет выступить на чемпионате России, а там посмотрим…

- А главный тренер женской сборной Шашилов останется?

- Хотелось бы, чтобы не остался. Михаил Викторович, это мое мнение, пришел в сборную вместе со своими спортсменами. А до него были другие тренеры, которые проталкивали своих. И ничего они не показали. Хотелось бы, чтобы проявился другой наставник, чужой, независимый, без своих девочек.

- К нам на Радио «Комсомольска правда» приходила президент Федерации лыжных гонок Елена Вяльбе, с который вы когда-то бегали вместе. Она нам рассказывала, что ей все звонят тренеры-биатлонисты, просят лыжников. Говорят, дайте мне хорошего лыжника, и через два года я сделаю его олимпийским чемпионом по биатлону. Может быть, это тоже выход? Ведь вы прошли такой путь. Сначала стали олимпийской чемпионкой по лыжным гонкам, а потом еще дважды побеждали на Олимпиаде в биатлоне.

- Возможно, но не обязаловка. Мне кажется, это один случай на миллион, что я прошла.

- Анфиса Анатольевна, а еще сейчас идет много споров по поводу самостоятельной подготовки. Мол, команда провалилась потому, что лидеры, как, к примеру, Логинов, тренировались отдельно. Надо всех собирать в одну команду или пусть бегают сами по себе, если заслужили?

- Нет, это не оговаривается. Все должны быть в одной команде! Мы же раньше бегали друг за другом, соревновались даже не тренировках, поэтому сметали всех на стартах.