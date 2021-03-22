29 апреля «Единая Россия» проведет «Диктант Победы»

На этот раз часть вопросов «Диктанта Победы» посвятят первому году Великой Отечественной войны и юбилею великих советских полководцев. Написать его можно будет как очно, так и онлайн на сайте диктантпобеды.рф.

«Впервые его площадки будут организованы не только в больших, но и малых населенных пунктах. А благодаря поддержке Россотрудничества задания Диктанта смогут выполнить и наши соотечественники за рубежом и иностранные граждане, - сообщил председатель Российского исторического общества (РИО) Сергей Нарышкин. - Кроме того, любой желающий может принять участие в акции в онлайн-формате».

Вопросы для экзамена подготовили эксперты РИО, Российского военно-исторического общества и Российского гуманитарного госуниверситета. Участникам Диктанта предстоит выполнить 25 заданий, ответив на 20 вопросов на общую военно-историческую тему и на пять вопросов по региональной тематике.

«Часть вопросов будут касаться трагических событий начала и первого года Великой Отечественной войны, первых поражений и побед, а также наших великих полководцев, чьи юбилеи мы в этом году отмечаем. 125 лет исполняется Георгию Жукову и Константину Рокоссовскому», – отметил координатор партпроекта «Историческая память», заместитель секретаря Генсовета «Единой России» Александр Хинштейн.

Всего организаторы акции рассчитывают открыть до 12 тысяч площадок. Как и в прошлом году, их организуют на базе учреждений Минобороны, Росгвардии, Министерства внутренних дел, МЧС, на предприятиях «Городов трудовой доблести», объектах Росатома, Роскосмоса, Росморречфлота, РЖД, Росгидромета, на кораблях и АЭС. За рубежом площадки будут запускать при содействии Россотрудничества.

Оказать помощь в организации Диктанта может любой совершеннолетний житель России. Для этого необходимо зайти на портал волонтерыпобеды.рф и зарегистрироваться в качестве добровольца.

«Кроме того, важно пройти обучение, организованное для волонтеров. Оно будет состоять из двух форматов. Это обучение онлайн на специальной платформе «Волонтеров Победы» и непосредственно на площадках проведения «Диктанта Победы», - пояснила сопредседатель рабочей группы Генсовета «Единой России» по поддержке молодежных инициатив, председатель Центрального штаба Всероссийского общественного движения «Волонтеры Победы» Ольга Амельченкова.

Напомним, в 2021 году «Диктант Победы» пройдет в третий раз. Акцию организуют «Единая Россия», Российское историческое общество, Российское военно-историческое общество и движение «Волонтеры Победы». В 2020 году свои знания смогли проверить более миллиона человек из России и 75 государств.