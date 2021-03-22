Олег Кочетков: «Качество говорит само за себя»

«СтанкоМашСтрой» - одно из ведущих предприятий Пензенской области. Фото: Пресс-служба компании

Пандемия коронавируса по-разному отразилась на деятельности предприятий и компаний. Кто-то разорился и был вынужден сократить штат, а то и вовсе закрыться, кому-то пришлось срочно осваивать новые производства, чтобы хотя бы как-то оставаться на плаву. Но есть и те, кто сумели приумножить достижения прошлых лет.

Компания «СтанкоМашСтрой» была признана лидером по количеству выпущенных в 2020 году металлообрабатывающих станков. К такому выводу пришла Ассоциация «Станкоинструмент». Несмотря на кризисный год, компания «СтанкоМашСтрой» продемонстрировала уверенный рост: темпы роста производства. Общее производство станков увеличилось на 110%, а производство станков с ЧПУ выросло на 114%. Благодаря таким показателям, доля продукции компании, в количественном выражении, на российском рынке составила 19,3%.

Помимо этого, благодаря участию компании «СтанкоМашСтрой» в проекте ФЦК «Повышение производительности труда», по итогам 2020 года удалось повысить производительность труда на 4,7%.

Произвела компания впечатление и на делегацию Республики Беларусь, которая посетила Пензенскую область в начале февраля. Гости побывали в цехах пензенского предприятия и подробно ознакомились с производственным процессом. Представитель одного из крупнейших предприятий Республики Беларусь, Минского автомобильного завода, после экскурсии отметил, что «СтанкоМашСтрой» - определенно, предприятие европейского уровня.

В январе этого года компания выпустила тысячный станок. Фото: Пресс-служба компании

НОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ, НОВЫЕ РЫНКИ СБЫТА

Компания «СтанкоМашСтрой» присутствует на рынке металлообрабатывающего оборудования уже 15 лет. Предприятие активно расширяет рынки сбыта: если раньше его продукцию приобретали, в основном, компании из России, то сегодня пензенские металлообрабатывающие станки поставляются в Германию, Италию, Венгрию, Швейцарию, Австралию, Монголию, Казахстан, Грузию, Данию и страны Балтии.

В номенклатуру производимой продукции предприятия входят станки различных моделей и модификаций, такие как:

- универсальные токарные станки серии СТ16К20;

- токарные станки с ЧПУ серии СТ16А25;

- токарные станки с ЧПУ, в том числе с приводным инструментом, серии СТ25;

- вертикальные обрабатывающие центры серии VTM.

Производство оборудования осуществляется с применением передовых технологий. Отдел технического контроля использует новейшие измерительные системы для мониторинга, проверки и улучшения характеристик выпускаемого оборудования. Они позволяют компании производить металлообрабатывающие станки, соответствующие современным стандартам качества.

Ярким примером такого оборудования, производимого компанией «СтанкоМашСтрой» являются вертикальные обрабатывающие центры VTM, предназначенные для обработки деталей по трем или четырем координатным осям. Выпускаемы станки подходят для любого типа производства, как мелкосерийного так и крупносерийного производства деталей и узлов. Кроме того, компания «СтанкоМашСтрой» имеет возможность интегрировать свои станки в производственную линию с промышленными роботами.

Оборудование, используемое в технологическом цикле в компании «СтанкоМашСтрой» постоянно обновляется. Приобретается оборудование мировых лидеров в области станкостроения таких как WALDRICH COBURG, «Ziersch&BaltruschTwinmaster», TOSHIBA. Подробнее об этом рассказал руководитель компании «СтанкоМашСтрой», депутат Пензенского Законодательного Собрания Олег Александрович Кочетков:

- Работы ведутся в строгом соответствии с технической документацией – от этого зависит максимальное использование возможностей станка по производительности и точности в течение длительного времени, исключающих его влияние на работу соседнего оборудования.

Белорусская делегация высоко оценила пензенское предприятие. Фото: Пресс-служба компании

Новое оборудование является еще одним дополнением к уже существующему парку станков и предназначено для широкого спектра работ. Станок позволит значительно расширить производственно-технологический потенциал предприятия.

В данный момент ведется монтаж портального шлифовального станка WALDRICH COBURG, со столом длиной 7 метров. Станок предназначен для обработки крупногабаритных деталей металлообрабатывающего оборудования. Это уже второй станок подобного типа на предприятии. Как сообщили в пресс-службе компании, в ближайшее время специалисты предприятия «СтанкоМашСтрой» приступят к пуско-наладочным работам.

В январе этого года компания выпустила тысячный станок в своей истории.

- Оборудование было изготовлено по заказу одного из дилеров Королевства Дании, - пояснил Олег Кочетков. – И тот факт, что наш станок приобрела европейская компания, лишь доказывает его качество и надежность.

ГОТОВИМ СМЕНУ

В 2016 году в Пензе появился памятник «Токарю». Скульптурная композиция стала подарком городу ко Дню машиностроителя от компании «СтанкоМашСтрой». По словам Олега Кочеткова, тема для памятника была выбрана неслучайно: в регионе есть много монументов, посвященных людям искусства, деятелям науки, есть памятник милиционеру, а вот рабочему до сих пор не было. Повышение престижа рабочих профессий – один из принципов работы руководства компании.

Сегодня в компании «СтанкоМашСтрой» работают более 160 человек. Сотрудники предприятия часто становятся участниками программ повышения квалификации и семинаров. Средняя заработная плата в компании превышает 50 тысяч рублей.

Особое внимание уделяется и обучению молодых специалистов. В сентябре прошлого года Олег Александрович Кочетков выступил с инициативой о создании базовой кафедры на предприятии. Предложение было поддержано Ученым Советом Пензенского государственного университета.

Компания «СтанкоМашСтрой» присутствует на рынке металлообрабатывающего оборудования уже 15 лет. Фото: Пресс-служба компании

Так на факультете промышленных технологий, электроэнергетики и транспорта политехнического института ПГУ появилась кафедра «Металлорежущие станки». Ее возглавил заместитель генерального директора по производству Сергей Геннадьевич Митясов. Главная задача кафедры - подготовка квалифицированных специалистов, готовых работать в станкостроении. В рамках обучения студенты не просто слушают лекции о новом оборудовании, но и имеют возможность изучать его работу прямо в цехах компании. Первое занятие состоялось в ноябре прошлого года, а с февраля 2021 года занятия проходят ежедневно, согласно утвержденному расписанию.

Помимо этого, компания является активным участником акции «Неделя без турникетов», во время которой предприятие могут посетить учащиеся образовательных учреждений города.

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В этом году «СтанкоМашСтрой» намерен продолжить внедрение новых продуктов и улучшение качества выпускаемого оборудования.

- Важная стратегическая задача, которую мы ставим перед собой сегодня, – создание собственной промышленной базы на территории крупных городов России, - отмечает Олег Кочетков: - «Использование интеллектуального и научного потенциала региональных специалистов позволит создать условия для инновационного промышленного развития и будет способствовать развитию российского станкостроительного кластера».

Уверены, что у них все получится.