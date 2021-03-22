Работаем на аптеку: больше трети россиян тратят на лекарства больше, чем на спорт

Треть россиян признались, что на лекарства в месяц тратят больше, чем на поддержание хорошей физической формы. Фото: Алена МАРТЫНОВА

Каждый пятый россиянин постоянно ходит в спортзал, но при этом каждый третий — совсем не в ладах с физкультурой. Остальные тягают дома гантели и выходят на утренние пробежки время от времени — силы воли на большее не хватает. К таким выводам пришли аналитики банка «Открытие» и СК «Росгосстрах Жизнь», опросив 1000 совершеннолетних россиян из городов с населением более 100 тысяч человек.

При этом тратить на спорт более 10 тысяч рублей в месяц могут себе позволить лишь единицы (4%). Почти универсальное мнение, что на абонементы в фитнес, персональных тренеров и экипировку можно тратить не более 5 тысяч рублей в месяц. При этом 37% опрошенных признались, что на лекарства в месяц тратят больше, чем на поддержание хорошей физической формы.

- Не стоит забывать, что занятия спортом вовсе могут быть бесплатными для человека. Абсолютно каждый может позволить себе утреннюю зарядку на балконе или полноценную тренировку на городской спортивной площадке, — напоминает экономист Антон Шабанов. — Но часто люди предпочтут выбрать удовольствие здесь и сейчас, например, вкусную и жирную еду, вместо того, чтобы упорно работать ради здоровья в будущем.

Верно ли мнение, что люди, активно занимающиеся спортом, и в финансовых делах достигают большего успеха? Твердой зависимости нет, уверен Антон Шабанов.

- Скорее можно сказать, что экономические достижения зависят от характера человека, его упорства, — отметил экономист. — Иногда это сопряжено со спортом, иногда человек всего себя посвящает выбранному делу. В любом случае, рассчитывать, что если вы начнете бегать по утрам, то наличности в вашем кошельке прибавится, я бы не стал.