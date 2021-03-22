В 2020 году «Роснефть» высадила более 1,5 млн деревьев

Фото: пресс-служба АО "Самотлорнефтегаз"

Сохранение окружающей среды для будущих поколений – неотъемлемая часть корпоративной культуры «Роснефти». Свою основную задачу компания видит в повышении экологичности производства и минимизации воздействия на окружающую среду. По итогам 2020 года компания и ее дочерние предприятия высадили более 1,5 млн саженцев пород различных деревьев. А в целом за последние три года сотрудники нефте-газового холдинга посадили свыше 3,5 млн саженцев.

Всего в высадке саженцев в 2020 году приняли участие более 60 дочерних Обществ НК «Роснефть». Наибольший вклад в результаты посадочной кампании внесли «РН-Уватнефтегаз», «РН-Юганскнефтегаз», «РН-Няганьнефтегаз», «Башнефть-Добыча», «Варьеганнефтегаз», «АНПЗ ВНК», «Самотлорнефтегаз», «НК «Роснефть»-Дагнефть» и «РН-Комсомольский НПЗ».

Ежегодно 21 марта в мире отмечается Международный день лесов, учрежденный Генеральной ассамблеей ООН в 2012 году. В 2021 году его главной темой стало «Восстановление лесов: путь к выходу из кризиса и благополучию». Восстановление лесов и их рациональное использование играют ключевую роль в борьбе с изменением климата.