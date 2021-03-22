Впервые за историю «Вечернего Урганта» в рубрике «К нам могли прийти, но не пришли» окажется ведущий. Иван Ургант заболел коронавирусом. Фото: Первый канал

Впервые за историю «Вечернего Урганта» в рубрике «К нам могли прийти, но не пришли» окажется ведущий. Иван Ургант заболел коронавирусом.

— Проверка скорости Твиттера, — не смог не пошутить даже в таком случае ведущий. Так он намекнул на замедление функциональности твиттера Роскомнадзором, написав пост в этой соцсети. — У меня ковид. Конец связи.

Поклонники тут же бросились комментировать событие: «Ура, отпуск!», «Митя, твой звездный час настал. Вечерний Хрусталев!», «Стоило Нагиеву обрезать штаны Урганту, как сразу ковид надуло», «Я думал артистов сразу должны были проколоть спутниками».

После того, как обеспокоенные фанаты завалили Ивана личным сообщениями, он выпустил еще одно уточнение по состоянию здоровья: «Всем спасибо за беспокойство. Я самоизолировался дома. Чувствую себя нормально. Об остальном сегодня вечером в «Вечернем Урганте».

Да, программа продолжит выходить в эфир. При хорошем самочувствии ведущего современные технологии это позволяют.

— У Ивана Урганта деи ствительно диагностирован коронавирус, — подтвердили в пресс-службе Первого канала. — Поскольку ведущии чувствует себя неплохо, канал организовал ему возможность удаленного выхода в эфир. Программа «Вечернии Ургант» будет выходить в обычном режиме.

Последним гостем Ивана Урганта был Дмитрий Нагиев — коллеги занимались обрезанием штанов друг другу. Наверняка, ведущий шоу «Голос» и «Голос.Дети» уже бежит в лабораторию сдавать анализ на ковид. Да и Дмитрия Хрусталева стопроцентно протестируют.

Сам Иван обычно соблюдал меры предосторожности. И даже разок в эфире инстаграма пристыдил Ксению Собчак, бродившую по коридорам Останкино без медицинской маски. Более того, «Вечерний Ургант» выходил в эфир и во время самого пика пандемии коронавируса — сначала без зрителей, а потом и с ними.

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