В Госдуме кадровые перестановки: Татьяна Воронова уходит

Руководитель аппарата Государственной думы РФ Татьяна Воронова. Фото: Антон Новодережкин/ТАСС

22 марта 2021 года на Комитете по контролю и регламенту, а после на Совете Госдумы будет рассмотрен вопрос об освобождении от должности руководителя Аппарата Татьяны Вороновой. И назначении на эту должность Игоря Дивейкина.

До настоящего времени Дивейкин занимает должность первого заместителя руководителя аппарата. Пришел он в Госдуму осенью 2016 года из Администрации президента, где руководил управлением внутренней политики.

- Давно с ним знакомы. Он энергичный трудоголик. Ответственный и надежный, - отметил председатель Госдумы Вячеслав Володин.

Как пояснил спикер Госдумы, Татьяна Воронова приняла решение оставить пост руководителя Аппарата в связи с тем, что ей предложили должность топ-менеджера в компании «Новатэк».

СПРАВКА «КП»

Татьяна Геннадьевна Воронова - давняя соратница Вячеслава Володина. Работает под его началом еще до Госдумы. В 2005-2007 годах руководила «Молодой гвардией Единой России», когда Володин был секретарем генсовета «Едра». В 2007 - стала депутатом ГД. В 2011 - член Центризбиркома. А в 2013, когда Володин ушел в АП, перешла за ним.

После того как Володин в 2016 г. возглавил Госдуму, Воронова перешла из АП в Госдуму, возглавив аппарат нижней палаты.