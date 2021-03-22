Бухгалтер полиции украла из кассы МВД около 300 тысяч рублей

Расследование установило причастность Марины к изготовлению поддельного кассового ордера, а также к хищению денежных средств. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Иваново задержали 28-летнюю бухгалтера ФКУ и СО УМВД России по Ивановской области Марину К.* Выяснилось, что несколько лет назад девушка тайно похитила из кассы МВД крупную сумму денег.

Чтобы скрыть факт хищения, Марина изготовила поддельную банковскую квитанцию о внесении этой суммы на расчетный счет организации. Квитанцию девушка показала главному бухгалтеру, который тогда не заподозрил подвоха. Однако, со временем дебет и кредит центра хозяйственного и сервисного обеспечения УМВД, где работала девушка, перестал сходиться. Коллеги Марины начали проверку, которая вскрыла факт хищения.

«Было возбуждено уголовное дело о краже. Всего управление недосчиталось 279 тысяч 865 рублей. Бухгалтера Марину К.* уволили по статье о прогулах без уважительной причины, а на следующий день девушку задержали по подозрению в причастности к краже денег из кассы МВД. После разбирательства Марину отпустили под подписку о невыезде на время расследования», - рассказал KP.RU источник в правоохранительных органах.

Расследование установило причастность Марины к изготовлению поддельного кассового ордера, а также к хищению денежных средств. Возбуждено еще одно уголовное дело по статье 327 УК РФ - Подделка, изготовление или оборот поддельных документов, государственных наград, штампов, печатей или бланков. Девушку снова допросили в качестве подозреваемой, однако обвинений пока не выдвинули. Следователи продолжают работать над делом и устанавливать все детали хищения денежных средств из кассы ФКУ ЦХ и СО УМВД России по Ивановской области.

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