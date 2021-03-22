Володин об открывающихся для туристов странах: «Пусть сначала закупят у нас «Спутник V»

Председатель Нижней Палаты парламента Вячеслав Володин считает, что прежде чем приглашать наших туристов на отдых, неплохо было бы, чтобы сами эти страны проверили наши специалисты. Фото: Иван МАКЕЕВ

Председатель Госдумы Вячеслав Володин считает, что прежде чем приглашать наших туристов на отдых, неплохо было бы, чтобы сами эти страны проверили наши специалисты.

- Черногории надо много сделать, прежде чем принимать российских туристов, - отметил Володин, комментируя новость об открытии границ этой страны для туристов из России. - В Черногорию, как и в другие открывающиеся для российских туристов страны, сначала должны выезжать наши специалисты. Чтобы оценить, насколько обеспечена эпидемиологическая безопасность, и насколько система здравоохранения готова к оказанию медицинской помощи.

Напомним, что далеко не все страны ЕС сертифицируют российские вакцины. При этом своих препаратов у них не хватает.

- Если хотите приглашать туристов, сначала сделайте прививки своим гражданам. А-то хотят пополнить свой бюджет, но не надо этого делать, подвергая риску здоровье наших граждан. Пусть покупают у нас «Спутник V»,- говорит Вячеслав Володин.

При этом парламентарий подчеркнул, что наши курорты абсолютно безопасны для россиян. Так как квалифицированная медицинская помощь доступна на всей территории РФ.

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