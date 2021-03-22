Сатана как жирный кот и двигатель истории: Алексей Иванов написал новый роман, где главный герой - Дьявол

У писателя Алексея Иванова, автора знаменитого пропившего глобус географа и "Сердца Пармы", вышел новый исторический роман "Тени тевтонов". Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Уже в эту среду начинается выставка Нонфикшн, к которой писатели постарались подготовить что-то интересное. Например, у Алексея Иванова, автора знаменитого пропившего глобус географа и "Сердца Пармы" вышел новый исторический роман "Тени тевтонов".

В новой книге писатель уделил особое внимание образу дьявола. Если прежних книгах мистика не становилась главной действующей силой романа, то в "Тенях тевтонов" аццкий сотона - главное действующее лицо и именно он стоит за ключевыми событиями мировой истории.

О чем книга "Тени тевтонов"

Два главных героя за обеденным столом заключают сделку с дьяволом Бафометом. Бафомет разливает вино — и время замирает.

Бафомету край как нужно обрести магический артефакт - проклятый меч, которым, некогда отсекли голову Иоанну Крестителю. Этот артефакт умеет разрубать любой материал и превращать людей в боевых зомби. Однажды в 15 веке Сатана попросил добыть меч молодого польского шляхтича, которому предстояло забраться в осажденный тевтонский замок Мариенбург. Но шляхтич дело провалил. Поэтому Сатане приходится ждать аж до 1945 года и просить об услуге бывшего узника концлагеря.

Ну а мы углубимся в историю дьявола вместе с религиоведом Константином Михайловым.

Кто такой Сатана в истории

Дальним предком дьявола еще из языческих традиций религиоведы считают бога Гефеста. От него дьявол позаимствовал и тягу к кузнечному ремеслу и хромоту. (Как мы помним, Гефест упал с Олимпа). Вот и соответствующая картинка из 16 века швейцарского художника Урса Графа с очень харизматичным дьяволом с вставной ногой. А если идти ближе в современность, то можно понять, почему, например, старик Воланд постоянно потирал колено.

Урс Граф ( 1485 - 1528 ) Отшельник и дьявол.

В иудейской культуре истоком всех образов дьявола стали два духа: один Азазель, другой Сатан. Про Азазеля в Ветхом завете было сказано немного, только то, что во время некоего иудейского праздника одного козла приносить в жертву Богу, а другого - изгоняют в пустыню к Азазелю.

Что натворил Азазель - долгое время было непонятно, пока ученые не нашли у эфиопских иудеев апокрифическую "Книгу Еноха". Из этого текста и выяснилась причина конфликта. В книге говорилось о хулиганстве сынов божьих. Они спускались на Землю, где вступали в связь с земными женщинами. От такого союза рождались Исполины, которые вели себя как попало, ели людей и учили их плохому, абортам и астрологии. При этом ангелы не только не пресекали эти безобразия, но еще и поощряли их. А главным существом который учил дурному был Азазель.

Азазель научил людей делать мечи, ножи, панцири и зеркала. В какой-то момент Богу это все сильно надоело, поэтому он послал на мир Потоп. В итоге Исполинов смыло, ангелов бросило в низы мира. А поскольку Азазель стал слишком могущественным, то его заточили в пустыню. В общем, из Книги Еноха стало понятно, зачем к нему отправляют козлов.

Сатана против бюрократии

Сатана в Ветхом Завете упоминается намного чаще Азазеля. Впервые - в эпизоде, где рассказывается, как Сатана напал на Израиль и стал подстрекать Давида к очень неожиданному поступку, а именно: устроить в Израиле перепись. Как шутит религиовед Михайлов, это первая бюрократическая акция, описываемая в Ветхом завете и, очевидно, символизирующая, что бюрократия - это зло.

Далее по тексту Сатан выступает как обвинитель. Не то чтобы он плохой, но у него скверная работа состоять при Господе и обвинять. Например, когда Господь сильно хвалит праведника Иова, Сатан сильно сомневается в том, что Иов такой уж хороший и задается вопросом: а будет ли праведник праведником, если у него отобрать все, что есть. Господь разрешает Сатану сделать с праведником все, что он хочет... В общем, если поздние иудеи довольно быстро забыли про Азазеля и перестали водить к нему козлов, то про Сатана очень хорошо помнили, и он стал для них символом зла. А после он стал символом зла и для христиан.

Кстати, можно вспомнить, что искушает Христа Сатана в той же пустыне, где сидит Азазель. Видимо, образы двух злыдней немножко слились.

Как выглядел аццкий Сотона

Ранние христиане мало вдавались в образ Сатаны, потому что считали, что они праведники и не сведут с ним знакомства. К 5-6 веку вследствие резкого увеличения численности христиан большинство начинает задумываться о том, что они, скорее, грешники, чем праведники. Поэтому их страшно начинает интересовать дьявол. Тогда-то и появляются первые изображения Сатаны. Одним из древнейших сохранившихся портретов считается изображение на фреске Сант-Аполинаре-Нуово в Равенне. Синего персонажа, стоящего по левую руку от Иисуса исследователи считают дьяволом. Во-первых, потому что он весь какой-то мертвецки синий, а во-вторых, рядом с ним определенно находятся козлища лохматые.

Фреска Сант-Аполинаре-Нуово в Равенне (5 век) с первым изображением Дьявола (слева от Христа).

Впрочем, часто дьявола могли изображать еще в виде животных. Бывает как дракон, как ворон, как черепаха. И даже - в образе жирного котейки. Габариты Сатаны, видимо, обусловлены тем, что он хорошо питался душами грешников.

Изображение Сатаны в виде жирного котика, 15 век

Как дьявол стал мастером-мостостроителем

В романе Иванова есть эпизод, как дьявол проводит войско рыцарей через мост в Мальборке. Локация выбрана неслучайно. в Европе считалось, что именно дьявол, будучи великим мастером, строит мосты. Существует немало мостов, авторство которых приписывалось Сатане. А иногда доходило и до вовсе удивительных вещей, например, считается, что нечистый построил собор Мон-Сен-Мишель во Франции. По легенде, Сатана поспорил с архангелом Михаилом, кто лучше строит. Оба возвели нечто прекрасное, но у Михаила, само собой, получилось лучше, поэтому его собор забрали на небо, а нам оставили то, что соорудил дьявол.

В общем, дьявол, конечно, зло, но с мощной способностью к созданию нового.

Как дьявол стал человеком и даже неплохим

В 16 веке многие начали заниматься магией и астрологией и тут помощь дьявола оказалась очень кстати. Существует сюжет про оккультиста Эрмолао Барбаро, кстати, кардинала католической церкви, который не постеснялся вызвать Сатану, чтобы тот объяснил ему сложное место из Аристотеля: ну правильно, Дьявол же жил в Аристотелевские времена, ему лучше знать.

Люцифер 15 века (в центре) в ожидании страшного суда.

Оккультисты верили, что могут повелевать дьяволом, а их менее увлеченных современников это пугало. Так возникла охота на ведьм, где фигурировал дьявол. Считалось, что он касается когтистым пальцем ведьмы и с тех пор, отрабатывая подарок дьявола, она должна вредить. Этот момент оказался важным поворотом для культуры. Когда за связь с дьяволом людей начинают жечь - хочешь не хочешь, а уверишься, что этот перец существует на самом деле.

Примерно с этого времени дьявола стали изображать как человека. Например, возьмешь картину Тинторетто, а там дьявол совершенно человекоподобен. Ни копыт, ни хвостов. Впрочем, во многом очеловечивание связано с развитием театра. Дьявол очеловечился, потому что спецэффектов тогда не было и нечистого приходилось играть актеру.

Дальше больше. Мало того, что дьявол приобретает внешность человека, так он начинает обретать психику человека. В 16 веке современник Шекспира Марло вывел нам образ страдающего ангела, который очень переживает за то, что его бросили в Ад. В 1654 году Йост Ван Вондел - главный драматург голландской литературы - пишет пьесу "Люцифер", где речь идет о восстании ангелов против Бога. Согласно сюжету, ангелы страшно недовольны, что Бог создал Адама и заставил ангелов этому Адаму подчиняться. Они устраивают бучу, в которой Дьявол выступает как правозащитник: "приняв судьбу сию в защиту вечных прав я ныне восстаю", - сообщает он, мотивируя свое непослушание. Да и на сцену он выходит в военном мундире. Как такому не симпатизировать?

Вот образы более человечного дьявола: художник 18-го века Томас Стотард изобразил Сатану как атлета, похожего на древнегреческого бога.

Французский скульптор Жан-Жак Фешер запечатлел Дьявола как бродягу, харизматичного индивидуалиста.

Буквально через несколько лет Мильтон в своем "Потерянном рае" вообще делает Сатану борцом за Справедливость. Он поднимает бунт за свободу как высшую ценность. А когда его сбрасывают в пустыню, гордо сообщает товарищам: здесь мы свободны.

До ручки доходит Шарль Бодлер в своих "Литаниях Сатане", делая Дьявола абсолютно положительным персонажем:

"О, ты, всех Ангелов мудрейший, славный гений, О Бог развенчанный, лишенный песнопений!" - пишет поэт.

Текст можно назвать спорным даже сегодня и не зря сочинение Бодлера используют как молитву Нечистому адепты творчества Лавея и культа Сатаны.

Окончательно доделывает симпатичный образ век двадцатый и писатели. Тут тебе и "Мастер и Маргарита" Булгакова и "Иствикские ведьмы" Апдайка и вся массовая литература.

Удалось ли Иванову прибавить к образу дьявола что-то новое? Узнаем, прочитав книгу.

Расписание выступлений Алексея Иванова

22 марта 19:00

"В тени Клио: как написать исторический роман на злобу дня". Мастер-класс Алексея Иванова в онлайн- лектории "Башня".

Во время встречи Алексей Иванов поделится секретами мастерства и научит создавать персонажей прошлого, делать исторический роман современным и актуальным, избегать ловушек, в которые попадают новички, создавая «альтернативную» историю.

25 марта 19.00

19:00 ПРЕЗЕНТАЦИЯ РОМАНА АЛЕКСЕЯ ИВАНОВА «ТЕНИ ТЕВТОНОВ»

Сцена: Лекторий

Организатор: РИПОЛ Классик

26 марта 16.00

РОССИЙСКАЯ ДЕЙСТВИТЕЛЬНОСТЬ ГЛАЗАМИ ПЕРВОГО ПРЕЗИДЕНТА: СВОБОДНЫЕ ФАНТАЗИИ И МЕЧТАНИЯ

Участвуют: исполнительный директор Центра Ельцина Александр Дроздов, писатели Алексей Иванов и Борис Минаев, журналист Игорь Свинаренко.

Модератор: главный редактор журнала «Октябрь» Ирина Барметова.

Сцена: Зона семинаров №2

Организатор: Центр Ельцина

27 марта 17:00

ЛЕОНИД ЮЗЕФОВИЧ И АЛЕКСЕЙ ИВАНОВ. ДОКУМЕНТ И ВЫМЫСЕЛ В ИСТОРИЧЕСКОЙ ПРОЗЕ

Модератор: Кирилл Гликман

Сцена: Лекторий

Организатор: АСТ, «Редакция Елены Шубиной»

28 марта 19:00

АЛЕКСЕЙ ИВАНОВ, «КИНО VS. ЛИТЕРАТУРА: КАК ВИЗУАЛИЗИРОВАТЬ ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ ТЕКСТ»

Модератор: Татьяна Сольвева

Сцена: Зона семинаров №1

Организатор: Альпина.Проза, Альпина нон-фикшн