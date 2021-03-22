Меган Маркл попалась на лжи: Обнародовано свидетельство о браке принца Гарри

Гарри и Меган отказались от статуса членов королевской семьи и уехали из Великобритании сначала в Канаду, а затем осели в Калифорнии Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Благородное семейство принца Гарри и Меган Маркл вновь в центре внимания. Главное регистрационное бюро Британии уличило герцога и герцогиню Сассекских во лжи, пишет британский таблоид The Sun.

Одно из откровений, на которые американка была так щедра в разговоре со своей подругой Опрой Уинфри, касалось дня свадьбы с принцем Гарри. Мол, на самом деле поженились они тайком без толпы гостей. А уже через три дня прошла торжественная церемония в Виндзорском замке с телекамерами, звездами и всеми членами королевской семьи.

- Мы принесли наши клятвы друг другу просто на заднем дворе Ноттингемского коттеджа, где тогда жили, - утверждала Меган. - Позвонили архиепископу Кентерберийскому Джастину Уэлби и упросили его тайком обвенчать нас.

Однако документ, предоставленный регистрационным бюро, доказывает, что в законный брак Меган и Гарри вступили 19 мая 2018 года, в день торжественной церемонии в Виндзорском замке.

Бывший руководитель одного из подразделений бюро Стивен Бортон отметил, что по всей видимости Меган Маркл приняла всерьез репетицию, которая действительно состоялась за три дня до официального празднества. На ней присутствовал архиепископ Кентерберийский.

- Я полагаю, что в тот день на заднем дворе произносили они какие-то простые клятвы, которые написали сами, чтобы услышать мнение архиепископа, - сказал Бортон британским журналистам. - Гарри и Меган просто не могли заключить брак во дворе коттеджа, в этом месте просто не разрешено проводить такие церемонии. Да и народу было слишком мало: вы не можете считаться мужем и женой, если на церемонии вас всего трое. Клятвы не являются официальным свадебным свидетельством.

Сама свадьба Меган Маркл и принца Гарри состоялась в часовне Святого Георгия. Такова британская традиция, которая берет свое начало с 1772 года. Свидетелями на торжестве выступал принц Чарльз, отец Гарри, и мать Меган, Юрия Рэгленд. Они указаны в специальном брачном свидетельстве.

Чуть больше года назад Гарри и Меган отказались от статуса членов королевской семьи и уехали из Великобритании сначала в Канаду, а затем осели в Калифорнии. Многие в Англии винят американку, которая увела из королевской семьи всенародного любимца.

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