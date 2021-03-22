Вилле Хаапасало: Я — испорченный русскими счастливый финн

Что говорит самый известный в России киноактер из соседней страны о настоящем счастье жителей Суоми Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Четвертый год подряд жители Финляндии признаются самыми счастливыми на земле. Таковы данные исследования The World Happiness Report.

Исследования были приурочены к Международному дню счастья. ООН уже привычно отмечается во всем мире 20 марта. Уровень счастья определяется по десятку параметров. В их число входят уровень медицины, образования, безопасности и другие показатели нормальной жизни нормального человека.

По такому случаю «Комсомолка» не могла не связаться с самым известным в России финном, героем знаменитой киноэпопеи «Особенности национальной охоты (рыбалки, политик и т.п.)» Вилле Хаапасало.

- Вилле, поздравляем Вас - финны в четвертый раз признаются самым счастливым народом на планете! Вас лично счастье переполняет?

- Насчет достатка или нехватки счастья - ну... не знаю. Мы такой, очень осторожный народ. Ну, чего нам может не хватать? Финн —это такой человек, который не любит рисковать.

- Что финн должен иметь для счастья, кроме сауны?

- Знать свой путь вперед. Когда финн не знает своего будущего — его начинают настораживать многие вещи. Сейчас из-за пандемии в Финляндии многие люди бояться за будущее.

- Ну чего вам бояться — вас мало, вакцины у вас много, озер и грибов с рыбой на всех хватит...

- Большинство, и я лично, уверены, что все будет хорошо. С другой стороны, что мне нравится — в пандемию финны приблизились к природе. Путешествия - только по Финляндии.

- Так много путешествуете?

- Очень! Много узнали за год про свою родину. Весь народ с прошлой весны никуда заграницу не ездит. Только по своей стране.

- Раньше у многих финнов был главный туристический маршрут — на выходные в Питер...

- Нет, не только. Ездить куда то хочется всем и всюду. Везде, по всему миру. А сейчас куда ехать - только обратно, к финской природе!

- Так у вас все турфирмы внутреннего туризма поднялись?

- У знакомого, у которого магазин «Все для путешествий», всю экипировку раскупили. Он распродал палатки, примусы, спальные мешки. Все-все продали. Вот это мне нравится. Оттуда мы получим полный чек.

- В общем, вы согласны с тем, что финны много лет подряд самые счастливые в мире — но не только из-за вашей прекрасной природы?

- Скажем так. У одной моей родственницы есть болезнь. Там дорогое лечение. И нужно дорогое лекарство. Оно стоит 70 тысяч евро в год.

- Это огромные деньги.

- Огромные. Но она платит минимум. А остальное погашает государство. И в таких ситуациях я ничего не могу сказать против того, что я плачу 50% налогов в год. Я чувствую, куда деньги идут. Они идут близкому человеку. Мне кажется, государство наше правильно относится к людям.

- Но 50% налогов, это как-то…

- Да, мне обидно 50% отчислять на налоги, но не обидно, когда вижу, куда они идут.

- Вы полжизни прожили и проработали в России — чего же русским не хватает для счастья?

- Ну... вот этого вот отношения. Уважения к человеку. Что все люди равны. Что у всех одинаковые шансы. В России бывает так, что не у всех одинаковые шансы для жизни. Для будущего, когда рождается ребенок. Со временем проблемы разрешатся.

- Но есть проблемы, которые часто независимы от национальности?

- Есть, да, они не зависят, от страны. Их чувствуешь одинаково в России, в Финляндии, в Америке. Потеря близкого человека всегда одинакова. Вот я не жалуюсь. Все время работаю, и я довольно счастливый человек. Мне многое удается. Для меня главное - природа. Для меня главное - как можно больше находиться на озерах. Даже если плохое настроение — на озерах это уходит.

- Получается, что вы - типичный счастливый финн?

- Типичный, но я еще и испорченный финн. Я же очень много нахожусь в России. Я как настоящий финн не умею переживать по поводу завтрашнего дня. Это ощущение мне Россия испортила напрочь. Финны думают про то будущее, которое наступит через год-два. А про завтра не думают. Завтра наступит— завтра и посмотрим, а у русских не так. И у меня не так.

- Это 90-е годы в Питере вас этому научили?

- Да, и это тоже. У меня тогда не было возможности понять, сколько нулей у рубля будет наутро. И невозможно было планировать свою жизнь. Это вот со мной...