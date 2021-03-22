Лавров посылает нам сигналы: Что значит маска министра FCKNG QRNTN

Такую говорящую маску Лаврову подарили журналисты, которые ездят с ним по командировкам Фото: РИА Новости

Глава внешнеполитического ведомства России Сергей Лавров отправился на переговоры в Китай. Но пока куда больше внимания журналистов привлекла не суть деловой программы визита, а внешний вид российского политика.

Дело в том, что его застали в защитной маске (никуда от них не деться, пандемия же) с надписью FCKNG QRNTN, что можно перевести как «чертов карантин». Да, Сергей Викторович, мы тоже уже очень от всего этого устали!

Похоже, министр иностранных дел посылает нам знаки. Ведь это не папарацци застукали его в таком виде, скажем, на выходе из отеля. Он явно осознанно надел именно эту маску, зная, что его будут снимать журналисты. Да он позировал даже для официального аккаунта российского МИДа в TikTok — соцсеть, кстати, родом из Китая.

- И маска, и надпись пришлись министру впору, - написали сотрудники министерства, ведущие соцсети.

Как стало известно, такую говорящую маску Лаврову подарили журналисты, которые ездят с ним по командировкам - в воскресенье 21 марта министру исполнился 71 год. Видимо, подарок пришелся министру по душе. Стоимость такой трехслойной маски чуть более 400 рублей. Как уверяют продавцы, она произведена в России.

Этой маской Лавров будто говорит всему миру: к черту карантин, прививайтесь «Спутником V» и живите нормально. Ведь в России, где полным ходом идет всеобщая вакцинация нашим препаратом, ковидные ограничения довольно небольшие — те же маски носить надо. А вот, например, в Европе, которая старательно воротит нос от российских препаратов, всех снова посадили по домам.

Кстати, по словам Лаврова, не за горами и открытие границ между Россией и Китаем. Он заметил, что нормализация обстановки в коронавирусом налицо, так что можно говорить о восстановлении прежней жизни.