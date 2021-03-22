Гончаренко официально ушел из ЦСКА

Белорусский специалист и армейский клуб по обоюдному желанию решили прекратить сотрудничество Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Виктор Ганчаренко возглавил ЦСКА в декабре 2016 года и под его руководством команда одержала 82 победы в 167 матчах. За эти годы армейцы в 2018 году завоевали Суперкубок России, дважды выигрывали «серебро» чемпионата страны, а весной 2018 года дошли до стадии 1/4 финала Лиги Европы. В том же году осенью армейцы дважды обыграли мадридский «Реал» на групповой стадии Лиги чемпионов.

— Для меня было честью работать в таком великом клубе как ПФК ЦСКА, Это был очень интересный и лучший период в моей тренерской карьере на данный момент. За четыре с небольшим года у нас случались как яркие победы, так и обидные поражения. Но в команде никогда не было равнодушия, игроки бились за красно-синие цвета. Может, порой я был излишне эмоционален, но лишь потому, что жил армейским клубом. Этот великолепный период навсегда останется в моем сердце, - сказал Гончаренко на прощание.

Новым наставником ЦСКА станет бывший игрок армейской команды Ивица Олич, которого завтра должны представить команде. Напомним, что хорватский полузащитник выступал за ЦСКА в 2003 – 2006 годах, в общей сложности сыграл 112 матчей, забив в них 41 гол. Олич трижды выигрывал чемпионат России, дважды становился обладателем Кубка России и Суперкубка, а в 2005 году вместе с армейцами выиграл Кубок УЕФА. Последнее время Ивица Олич был ассистентом главного тренера в сборной Хорватии, но самостоятельно клубы не тренировал.

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