Герман Стерлигов: Для полного счастья нам не хватает полного отключения электричества

Один из первых российских миллионеров, а ныне подмосковный крестьянин Герман Стерлигов скептически настроен по отношению к тому, что уровень благосостояния прямо влияет на мироощущение человека — счастлив ли он или не вполне. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Среди 149 стран, в которых много проводят международные исследования по индексу счастья, в последние годы стабильно лидируют северные европейские страны государства, где и уровень жизни — один из самых высоких в мире. Но есть ли прямая зависимость между тем, что человек может довольно быстро получить высокооплачиваемую работу и заработать на свой дом, машину и обеспечить семью, то после этого он станет счастлив и ему уже ничего будет не надо?

Один из первых российских миллионеров, а ныне подмосковный крестьянин Герман Стерлигов скептически настроен по отношению к тому, что уровень благосостояния прямо влияет на мироощущение человека — счастлив ли он или не вполне.

- Герман Львович, чего русскому человеку не хватает для счастья?

- Для полного счастья нам не хватает полного отключения электричества.

- В потемках не счастье может наступить, а можно будет во что-то наступить...

- Ну ладно, не то, чтобы счастье наступит, но жизнь начнет налаживаться. Люди станут приходить в себя. И бабы, и мужики. Женщины станут опять обнимать колени своих мужчин. А мужчины воспитывать своих детей.

- Идеалистически вы на жизнь смотрите.

- Нам и нужны формулы идеалистические. А на***на нам порочные? Электричество испортило нам всю жизнь. Нет такого понятия как "счастье".

- Как это нет?

- Оно только у язычников есть. У христиан счастие — выполнение законов божьих. Счастие — попасть в рай. А во временной жизни попасть в рай - это всего лишь временное средство. Электричество нам и мешает в этом. Оно нас соблазняет интернетом, телевидением, мерзостями всякими. Жен наших соблазняет стиральными машинками и телефонами. Они отбиваются от рук, становятся женщинами-мутантами. Дети перестают слушаться родителей. Все соблазны — через электричество.

- Северяне-европейцы по многим опросам в 21 веке счастливы.

- Счастливых народов сейчас нет. Последней страной с христианской цивилизацией была Россия при Иване Грозном. А при его сыне страна впала в ересь. Потом пошли одни безбожники. И у них понятие счастья — это у кого больше пожрать-попить и в конуре потеплее поспать.

- Не правы вы - староверы наши в джунглях Амазонки и в пампасах Аргентины счастливы!

- Они тоже несчастливые еретики, если они после Аввакума. В 1597 году церковь впала в ересь. Счастливы или не счастливы — это все бла-бла. Вот когда отключат свет и вы не сможете друг другу позвонить, вы включите башку и поймете — теперь вас утилизировать никто не сможет!