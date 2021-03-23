Город будет не узнать

Бывший аэропорт.

Подведены итоги Открытого международного конкурса на лучшие архитектурно-градостроительные проекты комплексного развития территорий центральной части Саратова. Победителями стали два консорциума под руководством бюро Citymakers (Россия) и Karres en Brands (Нидерланды). Теперь предстоит кропотливая работа по практической реализации идей архитекторов, которая будут осуществляться при поддержке Института развития в жилищной сфере ДОМ.РФ. А итогом станет появление в городе современных и комфортных общественных пространств.

Конкурс, организованный Фондом ДОМ.РФ (входит в структуру института развития в жилищной сфере ДОМ.РФ), по поручению правительства РФ, стартовал в июле этого года. Мероприятие получилось очень масштабным. Изначально в нем участвовало 67 команд из 24 стран.

Глебучев овраг

На первом отборочном этапе конкурса оценивалось портфолио команд-участниц и были определены пять промежуточных победителей. Каждый из них подготовил концепцию развития территорий на основе технического задания, при подготовке которого учитывались самые современные тренды по развитию городских пространств, сохранению и грамотному использованию природного ландшафта, экологические аспекты. Разработанные концепции были представлены на рассмотрение анонимно, под случайным номером.

Жюри выбрало двух супер-финалистов, после чего возможность проголосовать за проекты получили жители Саратова. Более 10 тысяч человек ознакомились с идеями. В итоге по достоинству были оценены предложения обоих консорциумов. У каждого победителя действительно получилась продуманная архитектурно-градостроительная концепция превращения существующих в городе локаций в зоны отдыха для саратовцев. Победила дружба, как говорится.

«Международное жюри выбрало наиболее проработанные проекты по каждой из площадок. Очень важно, что было учтено мнение саратовцев, благодарю их за то, что приняли активное участие в голосовании. Для ДОМ.РФ важен практический результат этого конкурса, чтобы центр Саратова развивался, становился комфортным для горожан. Поэтому мы профинансируем разработку проектов планировки территории в рамках этих концепций», - отметил генеральный директор ДОМ.РФ Виталий Мутко.

Губернатор Саратовской области Валерий Радаев, со своей стороны, отметил, что горожане получили уникальную возможность определить, как будет преобразовываться город. «Когда население активно высказывается по поводу обустройства городских территорий, это свидетельствует о высокой ответственности горожан за судьбу родного Саратова и стремлении видеть его красивым, благоустроенным, современным», - подчеркнул он.

Глебучев овраг

В результате реализации проектов команд-победителей новую жизнь получат сразу несколько локаций. Консорциум в составе представителей компаний Citymakers, Arteza, Megabudka, факультета биологии Саратовского государственного университета и студия транспортного проектирования, будет развивать остров Покровские пески, территорию мемориального комплекса «Парк Победы» на Соколовой горе, а также Зеленый остров. Вторая команда, состоящая из специалистов голландского бюро Karres en Brands, шведской компании Mandaworks и российского бюро KOSMOS, сможет реализовать проекты по преобразованию территорий бывшего аэропорта Саратов (Центральный) и Глебучева оврага. К практической работе планируется привлечь местных проектировщиков и бизнес (на основе государственно-частного партнерства).

Территория бывшего аэропорта

Развитие Саратова не ограничится созданием общественных пространств. Перед руководством области еще более масштабная задача. ДОМ.РФ разрабатывает стратегию пространственного и социально-экономического развития всей Саратовской агломерации до 2030 года. Этой программе ближайшей осенью предстоит пройти третий этап обсуждений. Ее главной задачей является создание комфортных условий проживания и формирование благоприятной среды в столице региона и прилегающих территориях.

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