"Делает из психа героя" или "исследует границы зла": Интервью скопинского маньяка Собчак вызвало волну негодования

22 марта в Youtube вышла смонтированная версия разговора Ксении и Виктора Мохова

Еще неделю назад «КП» писала о том, что в небольшой Скопин — на малую родину писателя Захара Прилепина, полководца Михаила Скобелева, композитора Анатолий Новикова — пожаловала блогер Ксения Собчак со свитой. Произошло это по понятным причинам — телеведущая захотела окучить максимально хайповую тему, и поговорить с 70-летним Виктором Моховым, отсидевшим 17 лет за то, что в начале нулевых удерживал в зиндане и насиловал двух школьниц. Поэтому и привезла в город съемочную группу.

После публикации «КП», раскрывающей планы Собчак, она тут же разразилась гневным постом о том, что ни с каким маньяком не встречалась. И все это выдумки желтой прессы.

Однако 22 марта в Youtube вышла смонтированная версия разговора Ксении и Виктора Мохова. Он признался, что ему «по кайфу» быть знаменитым, раскрыл некоторые подробности жутких преступлений и получил за откровения 50 тысяч рублей наличными. И, разумеется, сам факт выхода подобного интервью не мог оставить аудиторию равнодушной.

Зрители завалили инстаграм Собчак и часовое видео в Youtube недвусмысленными комментариями:

«Ксения забыла, что она мать.Эти девушки были чьими-то детьми. Делая из психа героя, пачкаются об него сами».

«Сейчас бы быть насильником,отсидеть,выйти,стать популярным давать интервью Реалии современной жизни»

«Кумиры современности. И по шоу, и по программам, гонорары, внимание. Всенародной любви не хватает, НО, похоже, это еще впереди»

«От меня родила, больше не рожает. Надо опять заняться ею» — после этих слов сразу обратно на зону пожизненно!!!»

«Ни***на тюрьма его не исправила, никакой вины не чувствует за собой, мерзость...»

«Очень интересно, но анализ слабый. Главный вопрос — почему такие люди появляются? Вопросов про семью практически нет. Какие взаимоотношения с матерью были — не сказано. Короче, буду ждать интервью у Дудя».

«Так она туда и рекламу еще умудрилась впихнуть. Жертвы жертвами, а Шанель и Прада сами себя не купят».

«Отвратительно. Я надеялась, что одумаются и не станут это снимать. Нет, видимо им не пахнет. Жаль, наши люди не проявят сознательность и не обрушат рейтинги этой передачке».

«Нашему обществу нужен Декстер Морган».

Как водится, Ксения попыталась абстрагироваться от того, что просто-напросто цинично монетизирует обсуждаемые конфликты и написала оправдание про «исследование» границ добра и зла.

— Это наш осознанный выбор — мой и моей команды, — признала Собчак. — И это наше право как журналистов — исследовать границы добра и зла. Нельзя понять природу зла, если не заходить на его территорию. Разговоры о том, что фильм Ксении Собчак про маньяка может кого-то спровоцировать или вдохновить на преступления, мне, конечно, льстят, но вы меня переоцениваете.

Опытный интервьюер Владимир Соловьев с этой позицией не согласился и подчеркнул, что Мохов теперь «продает боль жертв».

— Еще гражданочка и поучает всех о том, какой должна быть журналистика, — написал в телеграме ведущий. — А вопрос простой. Собчак платила этой мрази за интервью? Если да, то это уже не просто «исследование зла» гражданочкой, а монетизация преступления маньяком. То есть Мохов продает свое преступление, боль жертв, а Собчак с радостью покупает.

Дорогие читатели, как считаете вы: допустимо ли показывать в Youtube и по телевидению развернутые интервью с маньяками, осужденными за тяжкие преступления, после отбытия срока? Это исследование границ зла или бесчеловечный кликбейт?