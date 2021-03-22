На чьи деньги Финляндию делают самой счастливой страной в мире

Четвертый год подряд получается так, что согласно изобретенному и посчитанному авторами индексу, «философский камень» всемирного счастья находят средь финских хладных скал Фото: REUTERS

В очередном — девятом по счету — докладе, подготовленном при содействии Сети решений для устойчивого развития ООН совместно с социологической службой «Гэллап», самой счастливой страной стала Финляндия. В четвертый раз подряд! Даже пандемия коронавируса не помешала 5-миллионной северной нации остаться самой желанной моделью благополучия и успеха в глобальном масштабе. Победители уже не удивляются, как в первые годы. Потому что, говоря о счастье, что сами финны и жители замыкающего список Зимбабве зачастую думают о совершенно разных вещах.

Если не просто пролистать текст в поисках рейтинга «самых-самых», а прочесть 200 с лишним страниц, то станет очевидно, что речь в этих докладах не о счастье, а об удовлетворенности жизнью. Поэтому неудивительно, что в десятку «самых счастливых» стабильно попадают все северные страны Европы, Нидерланды и Германия. Это государства с высоким уровнем жизни, качественным госуправлением и реальным соблюдением прав человека. Разрыв между бедными и богатыми в этих странах невелик, а социальные гарантии — предел мечтаний даже для иных стран Евросоюза. Для большинства же государств Африки, Азии или Америки — это вообще недостижимый идеал.

Рейтинг составляется путем опроса. Примерно тысячу респондентов в каждой стране просят оценить свой «уровень счастья» по шкале от нуля до десяти. Людей также спрашивали, сколько раз за предыдущий день они смеялись, радовались или в целом чувствовали удовлетворение от жизни. Доклад — именно о последнем. Сытые, защищенные законами и развитыми общественными институтами северные европейцы более удовлетворены, тем что у них есть, чем жители африканских стран, страдающие от непрекращающихся гражданских войн и жизни всей семьей на пол-доллара в день.

Но исследование под яркой оберткой «всемирный рейтинг счастья» продается лучше, чем глобальная шкала удовлетворенностью жизнью. Этот и прочие доклады — выгодный личный проект нескольких британских ученых (куда уж без них!) и их коллег из ряда американских, канадских и других зарубежных университетов. Назвав себя независимой группой исследователей, они с 2012 года заняты поиском секрета счастья, которое, судя по докладу, почти достижимо в конкретных государствах мира. Разыскивая «философский камень», который теоретически может сделать несчастную страну счастливой, они получают неплохое финансирование. Правда, его дает не ООН. На красивые и правильные слова ведутся частные жертвователи — профессиональные филантропы-борцы с бедностью, а также итальянские производители косметики, кофе, всемирно известный поставщик мороженного и даже … благотворительный фонд, связанный с сектой Сайентологов (организация, запрещенная на территории РФ). Все они поименно названы на последней странице доклада.

В самом ООН больших иллюзий насчет ценности исследования нет. Да, на начальном этапе в организации поддержали инициативу социологов, но международные бюрократы в поисках новых идей поддерживают тысячи самых разных проектов в год. Для этого и существует программа «Сеть решений для устойчивого развития». Однако, эмблемы Организации на публикации нет, а в тексте доклада указано, что выводы исследователей среднего индекса счастья по планете могут не совпадать с официальной точкой зрения ООН.

Четвертый год подряд получается так, что согласно изобретенному и посчитанному авторами индексу, «философский камень» всемирного счастья находят средь финских хладных скал... Жители страны не против. Раньше это было хорошо для туризма, потому что тысячи гостей ломились в холодную Финляндию посмотреть на это самое счастье вблизи. А сейчас, когда в мире уже год свирепствует коронавирус и убивает не только людей, но и экономику, любое положительное упоминание полезно и приятно. Если это не некролог.

И никакой ковид этого не поменяет.

Самые счастливые страны

1. Финляндия

2. Исландия

3. Дания

4. Швейцария

5. Нидерланды

…

60. Россия

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