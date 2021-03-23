«Муж не предал» и двойная трагедия: Как живет спустя 3,5 года после приговора Елена Спахова, укравшая из больницы чужого ребенка

Елена Спахова обманула своего мужчину насчет беременности, чтобы удержать его, и унесла из детской больницы младенца-отказника Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

В Ростовской области будут судить 40-летнюю женщину, которая украла из роддома новорожденного. Завуч сельской школы Елена Линник, чтобы удержать молодого любовника, забеременела от него. На раннем сроке произошел выкидыш, но Елена от своего нового мужчины это скрыла, а когда пришел срок рожать, просто украла из роддома чужого малыша. (В ближайшее время «КП» опубликует новые шокирующие детали этой истории).

Дело Линник - что не удивительно - многие сравнивают с другой нашумевшей историей - в 2014-м жительница Подмосковья Елена Спахова так же обманула своего мужчину насчет беременности, чтобы удержать его, и унесла из детской больницы младенца-отказника. Женщине на тот момент было 37 лет.

Матвейку Иванова (так звали мальчика по документам) искали больше двух с половиной лет. Все это время мальчик рос в семье Елены и Сергея Спаховых без документов. Его даже на учет к детскому врачу поэтому не поставили. В семье мальчика называли Егором.

Правда всплыла, когда на работе у Елены (она трудилась в школьной столовой) у всех сотрудников потребовали свидетельства о рождении всех детей. Спахова принесла фальшивку, сделанную в фотошопе, а администрация сообщила об этом в полицию. Ребенка из семьи забрали. Вскоре стало известно, что мальчика усыновила другая семья.

Когда вскрылась правда, Сергей Спахов заявил, что ничего о похищении не знал, он был уверен, что они с женой воспитывают родного ребенка. Тем не менее, в интервью «Комсомольской правде» мужчина заявил, что Елену простил и разводиться с ней не собирается.

История Спаховых вызвала большой резонанс. Многие требовали «простить» женщину и вернуть ей ребенка, который рос в заботе, нормально развивался и считал Елену и Сергея своими настоящими родителями. К слову, родная мать отказалась от ребенка сразу после рождения и после больницы его должны были отправит в приют. Многие считали, что Спахова Егора спасла, полноценно заменив ему мать.

На Елену Спахову (как и сейчас на Елену Линник) завели уголовное дело по статье «похищение несовершеннолетнего». Это - до 12 лет колонии. Спаховой грозил реальный срок, но в итоге Истринский суд дал ей 5 лет условно.

С тех пор прошло 3 с половиной года. «Комсомолка» узнала, как теперь живут Сергей и Елена Спаховы.

Напомним, пока судили Елену, Сергей пытался через суд добиться права усыновить Егора-Матвейку.

- Красногорский суд отказал Сергею по формальным причинам: якобы он официально нигде не работал, хотя он на самом деле он сдавал свою грузовую машину фирме доставки - на это были документы, - рассказал «КП» адвокат Евгений Корчаго, представлявший интересы Спахова. - Мы пытались оспорить это решение, дошли до Верховного суда, но в итоге решение Красногорского городского суда оставили в силе.

Одна из знакомых семьи рассказала, как Спаховы живут сейчас.

- Потеря ребенка Лену и Сережу сильно сплотила. Они по-прежнему живут вместе. Сергей так же в сфере грузовых перевозок работает. Елена - так скажем, в системе ЖКХ.

По словам женщины, своих детей Елена родить больше не может. Напомним, на обман она пошла после выкидыша на раннем сроке (до этого было еще несколько неудачных беременностей).

- К сожалению, сама Лена родить уже не сможет. По состоянию здоровья.

- Когда стало ясно, что Егора им не вернут, Спаховы не задумывались о усыновлении другого ребенка?

- По закону лица, которые имели или имеют судимость, не могут стать усыновителями. Так что у Елены двойная трагедия. Сама родить не может, а усыновить не дадут. Уже после того суда родила сестра Лены и знаю, что Лена с ребенком много и охотно возилась.

К слову, мужчина, «ради которого» педагог Елена Линник украла из роддома малыша, узнав о похищении, тут же подал на развод. А вот Сергей Спахов, как говорит наша собеседница, поступил благородно, по-мужски - остался с женщиной, которая так боялась его потерять.

В 2017 году сам Сергей (бывший десантник, служивший в Афганистане) так немногословно объяснял свой поступок:

- Жизнь прожита очень непростая. Наш девиз: мы своих не бросаем.

- Как в армии?

- Как в армии.