Иван Дорн переписал музыку заставки «Ну, погоди!»

Популярный музыкант создал новую аранжировку композиции «Водные лыжи» Тамаша Деака Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Мастер музыкального дизайна и каверов Иван Дорн сделал специально для новых серий «Ну, погоди!» новую аранжировку всем известной музыки из заставки мультика — мелодию «Водные лыжи» венгерского композитора Тамаша Деака.

Знаменитое «Па-ба-ба-ба-ба-баба-бам», при звучании которого у нас в памяти четко возникает картинка с титрами «Ну, погоди», Дорн осовременил и придал модное звучание. Именно в таком виде мелодия будет открывать новые серии перезагруженного мультфильма, запланированные к выходу в июне текущего года — к 85-летию «Союзмультфильма».

Знаменитое «Па-ба-ба-ба-ба-баба-бам», при звучании которого у нас в памяти четко возникает картинка с титрами «Ну, погоди», Дорн осовременил и придал модное звучание. Фото: "Союзмультфильм" Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

— В работе над музыкой мне очень помогала сама анимация – она задавала такую приподнятую, понятную и ясную атмосферу, что и искать мотивы долго не приходилось! — объяснил Дорн. — Плюс очень сильно помогали референсы режиссера и творческой команды, которые мы старались написать, если и не близко, то как минимум в той же атмосфере. Мы изначально поставили себе задачу — уважать корни, а именно произведение Тамаша Деака — абсолютно гениальнейшего композитора, который умудрился не только поставить на уши советских детей, но и на ноги венгерский джаз. Как тут не оставить заглавную тему, хотя бы в оттенке! Мы решили оттолкнуться от старого мелодического кода, но пойти не сверху вниз, а наоборот — таким образом, у нас остались те же ноты, остался оттенок, привкус, если хотите, корней. Но и свеженького добавили: время должно отрабатываться в музыке, и у звука будет современная фактура.

Это первый опыт работы Дорна для анимационного фильма. Его лейбл Masterskaya готовит и другие треки для новых серий советской саги.

Это первый опыт работы Дорна для анимационного фильма. Его лейбл Masterskaya готовит и другие треки для новых серий советской саги. Фото: "Союзмультфильм" Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

— Я обожаю старый «Ну, погоди!» за музыку, за сюжеты, за крылатые, до сих пор цитируемые фразы, за Анатолия Папанова и Клару Румянову, за ностальгические отголоски в моей душе, за образы героев и стиль, — признался Иван Дорн. — Мой любимый герой, конечно, Волк – стиляга-парень, наивный, непосредственный, авантюрист и рубаха-зверь. Мой типаж! Я бы с ним спелся.

«Союзмультфильм» еще в прошлом году начал работу над обновленной версией мультфильма про Волка и Зайца — в нем в формате 3D зрители увидят новые сюжеты о приключениях героев, озвучивают которых будут актеры Гарик Харламов и Дмитрий Хрусталев. Жанр проекта останется прежним: бездиалоговая комедия.