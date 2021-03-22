В армию Великобритании наберут рейнджеров для гибридной войны с Россией

Задачи у «рейнджеров» будут поистине глобальные Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Военным Соединенного королевства не дает покоя слава Британской империи в зените ее могущества, когда нога солдата королевства стояла практически в каждом регионе Земли. Однако суровая реальность бюджетного финансирования вынуждает генералов искать пути, как при низких ресурсах изыскать способы удовлетворить собственные амбиции. Поэтому «слуги Короны» решили пойти по особому пути — создать новые подразделения по противодействию «русской угрозе».

Как заявил министр обороны королевства Бен Уоллес, власти планируют уже в ближайшее время сформировать новый полк специальных операций, чьи бойцы будут носить наименование рейнджеров. Эта структура будет состоять из четырех батальонов, а сам полк станет частью Бригады специальных операций. На эти цели британское министерство обороны готово выделить более 160 миллионов долларов, а развернуть солдат и офицеров предполагается к концу года.

Задачи у «рейнджеров» будут поистине глобальные. Тут и подготовка войск стран-партнеров, и психологические операции и даже противодействие «враждебным государственным акторам» (видимо, имеются ввиду прежде всего Россия и Китай), для чего спецназовцам придется взаимодействовать не только с иностранными партнерами, но и со своими собственными спецслужбами. Работать рейнджеры будут не только с партнерами из «дружественных государств», но и из «дружественных группировок повстанцев», «сил самообороны» и из прочих группировок борцов за свободу (чтобы эта фраза не значила), обеспечивая помимо непосредственного обучения еще и «помощь в бою».

Уже сейчас в составе британской армии есть несколько подразделений специального назначения, чьи задачи во многом совпадают с новым полком. Это прежде всего знаменитая Специальная авиадесантная служба (SAS) и Специальная лодочная служба (SBS), а также Специальный разведывательный полк (SRR), а также вспомогательные и авиационные части.

В чем же отличие рейнджеров от «классических британских спецназовцев»? Оказывается, новое подразделение должно быть намного более разносторонним, чем обычные «качки»-десантники, вернее, по словам министра обороны, более «гибридными», с «мозгами». Полк хотят оснастить оборудованием по борьбе с киберугрозами, средствами радиоэлектронной борьбы и дронами. Вообще же рейнджерам планируют поручать те задания, которые уже не смогут выполнить обычные войска, но еще слишком просты для «элиты спецназа».

Кроме того, Великобритания решила создать еще несколько новых «особых» подразделений. Речь идет о Бригаде оказании помощи силам безопасности, которая должна тренировать союзников Лондона по разным военным специальностям, начиная от санитара, и даже специалистов в области разведки.

Как видно, в Лондоне всерьез решили взяться за обучение «туземных войск» тому, как правильно вести боевые действия. Как считают в минобороны, подразделения британских советников должны постоянно быть за рубежом, обучая и помогая местным силовым структурам.

- Лучшим способом предотвратить конфликт и сдержать наших противников — это работа с нашими партнерами для улучшения их безопасности и стойкости, - заявил Уолесс. - Батальон рейджеров будет в авангарде более активных и вовлеченных вооруженных сил.

Помимо создания нового полка, британский флот намерен усилить свои военно-морские силы и даже построить отдельный корабль, который будет предназначен для того, чтобы «противостоять попыткам российских подлодок перерезать кабеля, по которым Британия получает доступ к Интернету»!

Не намерены в Лондоне и отказываться от статуса «владычицы морей». По планам британцы хотят модернизировать свои базы по всему миру, причем акцент будет сделан на Индийский и Тихий океаны, а заодно и построить новые современные фрегаты тип 32. Помимо этого власти планируют еще и закупить 48 новейших боевых самолетов F-35 для нужд своих вооруженных сил.

Всего на масштабную реформу британских вооруженных сил власти Королевства планируют потратить около 32 миллиардов долларов, хотя при этом их численный состав сократиться почти на 10 тысяч военнослужащих. Помимо этого традиционную боевую технику тоже планируется отправить на металлолом — две дюжины истребителей, 77 танков и 760 БМП.

КОМПЕТЕНТНО

Дмитрий Абзалов, президент Центра стратегических коммуникаций

- Надо понимать, с чем связны предстоящие реформы в военной сфере Великобритании. Консерваторы, которые сейчас находятся у власти, активно лоббируют увеличение военных расходов и вообще трат на обеспечение безопасности. Думаю, что предложенные изменения направлены в том числе и на то, чтобы поддержать свой военно-промышленный комплекс, предложив продукцию ВПК на зарубежных рынках, с которыми будет налажено сотрудничество.

При этом ставка в развитии взаимодействия в военной сфере будет сделано не на партнерство с Европой, а со странами в традиционных регионах влияния Британии - Ближний Восток, Северная Африка, Юго-Восточная Азия. Во многом это будет попытка возвращения Лондона в эти части планеты, причем в качестве самостоятельного игрока, а не в рамках трансатлантического или иного союза.

Надо также учитывать, что особенностью Великобритании являются широкие интересы при малом объеме ресурсов. Поэтому Королевство вынуждено сотрудничать с местными партнерами, чтобы иметь возможность закрепиться в той или иной точке мира. Это же должно помочь получению новых контрактов английской военной промышленностью.

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