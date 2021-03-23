Лошадки на палке снова в моде: Московских подростков захватывает хоббихорсинг

Хоббихорсинг появился в Москве три года назад. Фото: Андрей АБРАМОВ

Пятилетняя Василиса обхватила крохотными ручонками свой игрушечный табун. В коллекции кнопки восемь скакунов. Увлечение девчушки — хоббихорсинг (англ. horse — «лошадь»).

Помните лошадку на палочке? Сегодня игрушка снова в моде. На этот раз все серьезно: целая индустрия, спорт и армия поклонников.

— Жуня, Джонни, Тиффани, Скелетон, Карамелька, еще Жуня… — Василиса перечисляет клички своих хорсов. — Прошу маму купить мне еще единорога! И уздечки новые!

Клички не только продукт детской фантазии. Большая часть хоббихорсеров — подростки. И они называют своих питомцев по всем правилам. Кличка жеребенка обязательно включает первые буквы имен его родителей. Поэтому у каждого хорса есть вымышленная, а иногда и полуреальная родословная. Ребята постарше делают своего ватно-поролонового хорса копией реального скакуна.

НАЧИНАЛСЯ КАК СПОРТ ДЛЯ БЕДНЫХ

С высоты возраста хоббихорсинг выглядит странно. Вместо того чтобы воровать у мамы помаду и мечтать о любви, девчонки 12-16 лет скачут по ипподрому, зажав между ног лошадиную морду на палочке. И все с серьезными лицами!

— Мы сначала настороженно воспринимали увлечение. Потом подумали, что это лучше, чем сидеть в телефоне или бесцельно слоняться по улицам и фуд-кортам. Когда придет время, ребенка «отпустят» хорсы, — считает руководитель конноспортивного клуба «Измайлово» Екатерина Бакеева.

В Москву хорсы «прискакали» из Финляндии три года назад. Там этот спорт очень развит: соревнования собирают футбольные стадионы. Его придумала студентка Алиса Аарниомяки. Родители девушки не могли оплатить ей занятия конным спортом. Тогда финка и решила устраивать конкур на хорсах.

Для хорсов продают специальный денник — аналог стойла для лошади. Фото: Андрей АБРАМОВ

В Москве хобби затягивает действующих спортсменов и тех, кто не может позволить серьезные занятия. Хотя если не содержать свою лошадь, конноспортивная секция (лошади здесь, как вы понимаете, настоящие) не такая дорогая. Абонемент на месяц в КСК «Измайлово» с двумя занятиями в неделю — 6000 рублей.

ВСЮ РАБОТУ ЗА СКАКУНА СДЕЛАЕТ ВСАДНИК

На соревнования хоббихорсеры надевают парадную жокейскую форму. Спортсмен фиксирует между ног палку с хорсом и выходит на дистанцию. В конкуре нужно скакать через барьеры на скорость. На выездке гарцевать или рысить так же, как это делает живая лошадь. Только всю работу проделывает всадник с игрушкой. За чистоту исполнения начисляют баллы.

— Тут мы зауважали хобби. Потому что гарцевать две-три минуты с вытянутым носком по площадке, затем как легкоатлет махнуть через барьер — неподготовленному человеку сложно, — делится Екатерина Бакеева.

По оценкам руководителя КСК, в Москве наберется не меньше 1000 подростков, которые увлекаются хорсами. В основном это девчонки. Любят мастерить и украшать лошадок своими руками. Пацаны иногда тоже врываются в новый спорт. На последних соревнованиях в «Измайлово» были трое парней и 70 девочек.

Старше 18 лет в Москве хоббихорсеров нет. Хотя его изобретательнице было 19 лет, когда она начала продвигать дисциплину. Глядишь, через пару лет подтянутся и взрослые. Скейтборд тоже поначалу считался подростковой забавой, а сейчас в списке олимпийских видов спорта.

КОШЕЛЕК «КП»

Сколько стоит хорс

Цена на новых начинается от 1500 руб. Но это будет «мультяшная» работа. Чем краше и реалистичнее кукла, тем хорс дороже. У специализированных мастеров такая может стоить 20 — 50 тысяч рублей. Лучшие отливают из гипса. Прообразом делают известных скакунов.

В коллекции Василисы восемь хорсов всех мастей: от гнедой до сказочной синей. Фото: Андрей АБРАМОВ

НА ЗАМЕТКУ

Как смастерить самому

Схему выкройки можно найти через поисковик в интернете. Купите ткань, шерстяную пряжу для гривы, наполнитель и палку. Подойдет обрезанный черенок от лопаты или другого садового инвентаря. Остальное есть в магазинах тканей и товаров для творчества.

Выкройку переносят на ткань с изнанки. Вырезают две стороны морды лошади. Отрезают длинную полоску ткани, которой будут крепиться обе части. Сшиваются.

Внутрь набивают наполнитель: вату и поролон. Главное, не перо — оно лезет. Ушки делают из треугольных лоскутов той же ткани. Глаза можно пришить или приклеить на клеевой пистолет. Ноздри рисуют маркером. Из пряжи делают петли и формируют пучки, чтобы получилось похоже на гриву. Приклеивают или пришивают. Палка вставляется в наполнитель, а основание заматывается скотчем.

КОНКРЕТНО

Где посмотреть

Официально хоббихорсинг в России не признан спортом. Поэтому каких-то секций и больших соревнований не существует. Все держится на детском энтузиазме. Узнать о расписании ближайших любительских состязаний можно на сайте kskizmailovo.ru в разделе «Соревнования». Самая крупная группа во «ВКонтакте», где обсуждают последние новости из мира хобби - vk.com/hobbyhorsing.

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