На чемпионате мира у Анны Щербаковой - есть свои наставники. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В понедельник, 22 марта, в Стокгольме прошла первая тренировка для участников чемпионата мира по фигурному катанию 2021 года. Этот турнир станет первым после двухлетнего перерыва - ЧМ-2020 в Канаде был отменен из-за начинавшейся прошлой весной пандемии коронавируса. Но теперь же награды найдут своих героев.

Евгений Плющенко лично сопровождает Александру Трусову. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Сборную России в женском катании представляют три спортсменки. Это - представительница "Хрустального" и команды Тутберидзе Анна Щербакова, выступающая за "Ангелов Плющенко" Александра Трусова и ученица Алексея Мишина Елизавета Туктамышева, которая в 2015 году уже побеждала на чемпионате мира.

Анна Щербакова впервые примет участие во взрослом чемпионате мира. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Турнир пройдет с понедельника по воскресенье и первый день был посвящен тренировкам - спортсмены получили возможность впервые опробовать лед на арене, где пройдут соревнования. На тренировки вышли все наши спортсменки, которые отобрались на турнир.

"Императрица" Елизавета Туктамышева во всей красе на льду Стокгольма. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

На кадрах, которые доступны, видно, что каждая из спортсменок устраивала прогон номеров в окружении своей команды. За Трусовой приглядывал Евгений Плющенко, у бортика во время тренировок Туктамышевой был Алексей Мишин. А вот советы для Анны Щербаковой давала команда Этери Тутберидзе. Помимо Ани на этом чемпионате мира, отметим, от "Хрустального" катается в мужском катании Морис Квителашвили за сборную Грузии.

Анна Щербакова выйдет на короткую программу ЧМ-2021 24 марта. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Первый боевой прокат у фигуристок намечен на среду, 24 марта. Тогда в Стокгольме состоится короткая программа чемпионата мира 2021. Стартовые номера спортсменок будут определены завтра, 23 марта. Тогда же пройдет и второй день тренировок. А медали на чемпионате мира будут разыграны вечером в пятницу, 26 марта по итогам произвольного выступления фигуристок.

Александра Трусова готова к чемпионату мира 2021 года. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Этери Тутберидзе приехала на чемпионат мира. Фото: GLOBAL LOOK PRESS