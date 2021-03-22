Владимир Путин провел видеовстречу с разработчиками и производителями российских вакцин от коронавируса Фото: REUTERS

В понедельник, после уик-энда в сибирской тайге, Владимир Путин уже был в подмосковной резиденции Ново-Огарево и провел оттуда видеовстречу с разработчиками и производителями российских вакцин от коронавируса.

И разговор начал с фактов:

Российскими НИИ разрабатывается целый ряд вакцин от COVID. Три из них уже зарегистрированы. Две – «Спутник V» и «ЭпиВакКорона» – выпускаются в промышленных масштабах. Ещё одна – «КовиВак» готовится к вводу в гражданский оборот, а первые её партии уже произведены.

И за всем этим стоит напряжённая работа многих людей. Порой - в круглосуточном режиме.

А затем президент ответил на вопрос, который постоянно звучит вопрос в СМИ: «А когда же сделает прививку сам Путин?»

- Вакцинация - это, конечно, добровольный выбор каждого человека. Кстати говоря, я сам намерен сделать это завтра. (То есть, во вторник, 23 марта)

И уже в конце совещания Путин дал поручение министру здравоохранения Михаилу Мурашко.

- Над созданием вакцин трудились сотни людей, поэтому подумайте внимательно и представьте всех, кто причастен к этой работе, к госнаградам.

А еще попросил вице-премьера Татьяну Голикову совместно с главой Минфина Антоном Силуановым «подумать и о материальном поощрении отличившихся ученых».

ЧТО ЕШЕ СКАЗАЛ ПРЕЗИДЕНТ

- В целом по России прививки уже сделали 6,3 миллиона человек. Из них 4,3 миллиона - вакцинированы полностью, то есть, получили первый и второй компоненты вакцины.

- Практика подтверждает, что российские вакцины абсолютно надёжны и безопасны. Никакие другие иностранные препараты не демонстрируют такой высокой степени защиты.

- Разрешение на применение «Спутника V» выдали уже 55 стран. Даже несмотря на умышленную дискредитацию нашей вакцины, порой откровенные небылицы.

- Соглашения с иностранными производителями, то есть с теми, кто будет выпускать нашу вакцину на своей территории, заключены уже на 700 миллионов человеко-доз в год! Самая свежая новость этого дня – только с одной из индийских компаний подписано соглашение на 100 миллионов доз.

А В ЭТО ВРЕМЯ

«Мы ничего никому не навязываем»

- Но вызывает удивление, - заметил Путин, - что прямо перед нашей встречей, как мне доложили, один из ответственных работников Еврокомиссии заявил: «Нам «Спутник V» не нужен». Странное заявление. Мы ничего никому не навязываем. Но когда такое мы слышим, возникает вопрос: чьи интересы защищают и представляют такие люди? Интересы каких-то фармацевтических компаний или интересы граждан стран Европы? Чем они занимаются? Лоббированием? И такие люди нас ещё чему-то пытаются учить, ещё санкции против нас вводят.

Но Бог с ними...