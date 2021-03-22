Фото — огонь: Сотни людей едут к проснувшемуся вулкану ради картинки для соцсетей

На месте буйства стихии и образовалась вулканическая трещина в 500 метров, исторгающая лаву Фото: EAST NEWS

Когда 19 марта в Исландии проснулся после 6 тысяч лет покоя вулкан Фаградальсфьядль, расположенный всего в 30 километрах от столицы страны Рейкьявика, власти оперативно объявили режим ЧС.

Фото: EAST NEWS

Еще бы — у исландцев, да и у их соседей, еще осталась свежа память о «шалостях» его старшего братца Эйяфьядлайёкюдля, извержение которого в 2010 году привело к закрытию воздушного пространства над Европой, а пепел из жерла которого долетал аж до Москвы.

Фото: EAST NEWS

Норов «младшенького» в итоге оказался поспокойнее, хотя на месте буйства стихии и образовалась вулканическая трещина в 500 метров, исторгающая лаву.

Фото: EAST NEWS

Относительная безопасность этой красоты природы вызвало буйство уже не природное, а социальное — на место извержения потянулись многочисленные туристы, желающие запечатлеть себя на фоне внезапно образовавшейся достопримечательности.

Фото: EAST NEWS

Сначала начинающие инстаграм-звезды довольствовались малым — снимали зарево от огненных всполохов на фоне ночного неба. Потом кто-то из местных решил подзаработать и организовал вертолетный маршрут к подножию холмов в долине Гельдингадал, откуда извержение можно было наблюдать с безопасного расстояния. Местные власти тоже в стороне не остались и установили круглосуточные веб-камеры, транслирующие происходящее.

Фото: EAST NEWS

Все это настолько подогрело интерес желающих острых впечатлений, что им уже не захотелось довольствоваться «виртуальной» реальностью и сотни человек стали подтягиваться к вулкану все ближе и ближе, желая снять извержение самостоятельно. Паломничеству способствует не только близость огненной достопримечательности к Рейкьявику и Гриндавику, расположенному всего в 7 километрах от эпицентра извержения, но и наличие удобных дорог и пешеходных маршрутов в районе.

Фото: REUTERS

Исландские власти не останавливают страждущих, только рекомендуют добираться до места селфи на вертолете. А решившимся на пешую прогулку рекомендуют подготовиться — одеть удобную обувь, тепло одеться и контролировать сигнал сотового телефона — не везде в этих краях ловит мобильная связь. Последнее важно на тот случай, если стихия все же внезапно разгуляется и незадачливых звезд социальных сетей придется эвакуировать.

Фото: REUTERS

Фото: REUTERS