"Актеришко, местечковая марионетка": Иосиф Пригожин ополчился на Владимира Зеленского

От таких новостей муж и продюсер Валерии Иосиф Пригожин пришел в откровенный ужас Фото: Лариса КУДРЯВЦЕВА/ЭГ

Спустя почти три года после открытия Крымского моста украинские власти решили наказать наших артистов, которые выступали на полуострове. В мае 2018 года в честь запуска первых авто по мосту в Керчи отгремел большой концерт с участием Григория Лепса, Валерии, Димы Билана, Олега Газманова и других звезд. Видимо, именно они попали в черный список из 23 фамилий, которые пока не разглашаются. Против знаменитостей завели уголовное дело за "нарушение порядка въезда на временно оккупированную территорию Украины и выезда из нее с целью причинения вреда интересам государства". Санкции по этой статье серьезные: от трех до пяти лет лишения свободы.

От таких новостей муж и продюсер Валерии Иосиф Пригожин пришел в откровенный ужас.

- Ну как бороться с этой глупостью? Чем они руководствуются, когда спустя три года возбуждают дело? - возмутился Пригожин в беседе с kp.ru. - Это же нелогично: украинские власти предлагают нашим артистам посетить Крым через Украину, но как это сделать, если в Украине они запрещены? В Крыму живут люди с российскими паспортами, они вошли в состав нашей страны путем всенародного голосования - что ж теперь, против всех крымчан дела заводить? Это преступление украинской власти против человечества, это фашизм! Но придет время, и эту власть также осудят.

Но больше всего продюсера разочаровал лично президент Незалежной Владимир Зеленский. Когда он только победил на выборах, наши артисты радовались: мол, пришел "свой" человек! Он и в кино снимался с российскими звездами, и в КВН участвовал - с Зеленским многие лично знакомы и вплоть до высокого назначения поддерживали связь.

- Очень жаль, что он так и не стал президентом: актеришко, местечковая марионетка! - посетовал Иосиф Пригожин. - Все агрессирует, хочет что-то доказать... Я-то думал: образованный человек, умный, с чувством юмора, сможет переломить ситуацию и снять запрет на въезд артистов на территорию Украины. Но нет, оказался бабаем..! А Валерия в Крым как ездила, так и будет ездить. Артисты выступают для народа, и никто не может запретить им передвигаться по миру.

ВОПРОС-РЕБРОМ

И что теперь - звезд арестуют?

- Нашим знаменитостям ничего не угрожает до тех пор, пока они не появятся на территории Украины: добраться до них в России нет никакой возможности, - уверен адвокат Андрей Алешкин. - Здесь могут быть неприятности другого рода: например, дружественная Украине страна с антироссийской политикой может внести наших звезд в санкционные списки. Так, например, недавно было с Филиппом Киркоровым, которому закрыли въезд в Латвию. В том, что где-то за границей наших артистов могут арестовать и отправить на Украину, я сильно сомневаюсь: по международным правилам и нормам, экстрадировать российских граждан можно только с разрешения российской стороны, у нас подписаны такие соглашения со многими странами.

Адвокат Андрей Алешкин.

Что касается уголовного дела, перспектив здесь немного. Даже если артистов осудят заочно (а для этого, прежде всего, надо доказать, что имеет место отчуждение Крыма), то при очном появлении обвиняемого дело будет направлено на пересмотр. В целом эти действия украинских властей больше похожи на демарш или политическую диверсию против нашего шоу-бизнеса. Заметьте, украинские звезды свободно выступают в России, и им за этого ничего нет.