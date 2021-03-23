Все «пограничные» конфликты, которые накопились в товариществе, тоже можно решить оптом Фото: Евгения ГУСЕВА

С 23 марта вступает в силу закон, который позволяет членам садоводческих товариществ разобраться с границами своих участков за примерно в десять раз меньшую цену. Правда, только в том случае, если действовать они будут сообща: закажут комплексные кадастровые работы.

ЗАЧЕМ УСТАНАВЛИВАТЬ ГРАНИЦЫ УЧАСТКА?

«Официальная» граница дачи — это не там, где забор стоит, а там, где разделение между участками проходит, согласно данным Единого госреестра недвижимости (ЕГРН). Часто такие данные отсутствуют — то есть официальных границ, установленных по всем требованиям современного законодательства, у земли нет. И это довольно распространенный случай. Ведь оформить права на садовый участок по дачной амнистии разрешалось без проведения межевания.

Но решать свой «пограничный» вопрос многим рано или поздно все равно приходится. Вариант первый — земля продается, а покупатель хочет иметь «современные» документы, чтобы не иметь каких-то проблем с соседями или кем-то еще. Вариант второй — эти самые проблемы и возникли. Характерная ситуация. Кто-то сделал межевание, из-за которого возникли неурядицы у владельцев участков по всему ряду: границы оказались не там, где все думали и уже давно поставили заборы. А у кого-то и дом вроде как заехал на чужую землю. Как разбираться? Только всем заказывать кадастровые работы и выяснять, где ошибочка.

ЧТО МЕНЯЕТСЯ?

До этого марта в абсолютном большинстве случаев гражданам приходилось проводить кадастровые работы за свой счет, в индивидуальном порядке. Это довольно-таки не дешево — в среднем 8-14 тысяч рублей для стандартного садового участка.

Существовали и комплексные кадастровые работы. Это когда размежевывается не один участок, а целая территория - допустим, все садоводческое товарищество. Такие работы могли заказывать местные органы власти за счет бюджетных средств, то есть бесплатно для садоводов. Но поскольку этих самых средств обычно не хватает, процесс шел ни шатко, ни валко.

Теперь, с 23 марта, комплексные кадастровые работы можно заказать и от имени садового товарищества как юридического лица или инициативной группы садоводов. Это не бесплатно. Но гораздо дешевле, чем делать то же самое в индивидуальном порядке. Как сообщили «КП» в Росреестре, стоимость работ в расчете на участок снижается в среднем до 1300 рублей. Что явно лучше, чем платить 10 тысяч.

И другой важный момент — все «пограничные» конфликты, которые накопились в товариществе, тоже можно решить оптом.

-Данные работы позволяют сократить количество земельных споров, устранить имеющиеся ошибки. Снижается вероятность новых ошибок, поскольку одновременно уточняются границы группы земельных участков, - объяснили корреспонденту «КП» в Росреестре.

КАКИЕ ДЕЙСТВИЯ НУЖНЫ ОТ САДОВОДОВ?

Шаг 1, как поясняют в Росреестре, - договориться самим членам садоводческого объединения: все ли согласны потратиться на комплексные кадастровые работы.

Шаг 2 — уточнить в местных органах власти, не планируется ли проведение таких работ за счет бюджета на территории, куда входит СНТ. Нужно подать от имени СНТ запрос и дождаться ответа.

Шаг 3 - выбрать кадастрового инженера и заключить с ним договор подряда - на выполнение именно комплексных кадастровых работ.

Шаг 4 — все споры по итогам работ рассматриваются в согласительной комиссии, после чего карта-план территории (в нашем случае садового товарищества) утверждается местным органом власти и направляется в Росреестр. Самим садоводам в индивидуальном порядке никуда с документами бегать не надо.

Уже возник вопрос, а можно ли заказать комплексные работы не для всего товарищества, а для части участков — если, допустим, кто-то не хочет платить даже 1200 рублей или просто в этом нет нужды, поскольку с границами все в порядке и они уже стоят на учете. Как пояснили в Росреестре, такого закон не предусматривает. Но комплексные кадастровые работы по любому не проводятся для тех участков, сведения о границах которых уже есть в ЕГРН (единый госреестр недвижимости), соответствуют установленным требованиям и не содержат никаких ошибок.

Кстати, по той же схеме комплексные кадастровые работы могут заказать и члены гаражных кооперативов — это законом тоже предусмотрено.