«Роснефть» реконструирует очистные сооружения и развивает биоразнообразие водоемов

«Роснефть» входит в число лидеров среди глобальных нефтегазовых компаний

Ежегодно 22 марта отмечается Всемирный день воды ценнейшего природного ресурса, без которого невозможна жизнь на Земле. «Роснефть» уже более 10 лет является участником Глобального договора ООН, а в 2018 году подтвердила приверженность 17 целям ООН в области устойчивого развития.

Компания разработала Концепцию экологического развития до 2030 года, включающую подходы по рациональному использованию водных ресурсов. Для этого развивают рограмму повышения экологической эффективности, предусматривающая увеличение доли оборотной и повторно-последовательно используемой воды (в течение последних трех лет компания удерживает этот показатель на уровне более 93%), экологически безопасное обращение с попутно-добываемыми пластовыми водами (средний процент закачки попутно-добываемых вод в пласт составляет 93-94% за период 2018-2020 гг.) и внедрение современных систем очистки сточных вод.

Общества Группы активно проводят мероприятия, способствующие снижению сбросов в водные объекты, в рамках реализации федерального проекта «Оздоровление реки Волги выполняется реконструкция очистных сооружений на Куйбышевском НПЗ и Сызранском НПЗ. Благодаря реализованным экологическим проектам предприятия НК «Роснефть» повысили уровень использования оборотной воды в производственном процессе, сократив забор из реки Волга за 3 года на 6%, или почти на 25 млн м3. Помимо этого проходит реконструкция очистных сооружений на Новокуйбышевском НПЗ, Туапсинском НПЗ и Комсомольском НПЗ, а также строительство новых очистных сооружений на Ачинском НПЗ.

Компания также вносит вклад в достижение национальных целей развития Российской Федерации до 2030 в части оздоровления водных объектов. В рамках национального проекта «Экология» Компанией уже выполнены или находятся в стадии реализации несколько проектов по реконструкции и модернизации очистных сооружений на предприятиях.

На территории Башкортостана введен и успешно эксплуатируется крупнейший в Евразии комплекс биологических очистных сооружений «Башнефть-Уфанефтехим» мощностью 84 тыс. куб. м в сутки с применением технологии мембранного биореактора. Очистные сооружения позволили значительно улучшить качество очистки сточных вод, а также увеличить использование очищенной воды в технологических процессах, что в 2,5 раза снижает объем ее забора из водных объектов.

Для сохранения биологического разнообразия и восполнения водных биоресурсов в 2020 году в компании проведены работы по выпуску в естественную среду более 65 млн выращенных в рыбопитомниках мальков. Наибольший вклад в достижение высоких показателей по выпуску рыбной молоди внесло крупнейшее добычное предприятие «Роснефти» - «РН-Юганскнефтегаз» (в реки Обь-Иртышского бассейна), «Таас-Юрях Нефтегазодобыча» (зарыбление Вилюйского водохранилища Мирнинского района), Сызранский НПЗ», «Куйбышевский НПЗ», «Саратовский НПЗ», «Новокуйбышевский НПЗ» и другие предприятия Компании (акватория Волги и рек волжского бассейна).

«Роснефть» входит в число лидеров среди глобальных нефтегазовых компаний, принимающих участие в международном рейтинге в категории «Водные ресурсы» в рамках проекта CDP. Всего в рейтинге приняли участие 2 435 компаний, в том числе 109 нефтегазовых компаний из 28 стран. Высокая оценка деятельности, полученная «Роснефтью», впервые участвовавшей в рейтинге CDP «Водные ресурсы», свидетельствует об эффективности политики Компании, направленной на сохранение водных ресурсов.

В целом более 60 дочерних предприятий компании в 2020 году приняли участие в мероприятиях, направленных на воспроизводство водных биологических ресурсов в целях сохранения и увеличения рыбной фауны.